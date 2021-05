Zeballos llevó a Boca a erigirse finalista de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol

22/05/2021 - 01:47 Mundo Boca

La Reserva de Boca está más ilusionada que nunca y no es para menos. Ayer derrotó por 2 a 1 a Newell’s Old Boys de Rosario y la gran figura del partido fue el santiagueño Exequiel Zeballos. El “Changuito” abrió la cuenta para el “Xeneize” a los 19 minutos del primer tiempo con un remate al segundo palo después de un rebote dentro del área y marcó las diferencias con su juego en los 90 minutos.

La victoria para el equipo que dirige el entrenador Sebastián Battaglia le sirvió para llegar a la final de la Copa de la Liga Profesional donde se cruzará con Sarmiento de Junín, vencedor de River por 2 a 0 en horas de la tarde.

El que aseguró el triunfo para los de la Ribera fue el delantero Luis Vázquez, a los 12 minutos del segundo tiempo. Para la “Lepra”, había puesto el empate transitorio Balthazar Bernardi, en contra de su propio arco, a los 4 del segundo período.

Resta saber cuándo se jugará la final entre Boca y Sarmiento atento a que la AFA decidió suspender el fútbol en todas sus categorías hasta el próximo 30 de mayo.

Práctica

Por otro lado, el plantel profesional de Boca practicó ayer por la mañana en el predio de Ezeiza y ante la suspensión del fútbol local por decisión de la AFA en el marco de la segunda ola en la pandemia de coronavirus, el objetivo ahora es ganarle a The Strongest de Bolivia el próximo miércoles para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca debía enfrentar mañana a Racing en San Juan por semifinales de la Copa de la Liga Profesional, pero el fútbol argentino no tendrá actividad hasta el 30 de mayo inclusive, ya que la AFA resolvió ayer acompañar las medidas del Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus.

El plantel boquense, antes del entrenamiento de hoy, se realizó el testeo PCR previsto para jugar ante Racing.

En el predio que Boca tiene en Ezeiza, los futbolistas que anteayer igualaron sin goles contra Barcelona de Ecuador realizaron ejercicios regenerativos, y el resto del plantel realizó fútbol en espacios reducidos.

Resolución

El club resolvió que el plantel practique en forma normal desde ayer hasta el día del encuentro como local con The Strongest, aunque cabe destacar que todavía no esta confirmado por parte de la Conmebol si el Gobierno argentino autorizará a que se juegue en Buenos Aires, aunque la dirigencia boquense piensa que no habrá inconvenientes.

Por las dudas, ayer -al conocer la medida que suspendió el fútbol local- los integrantes de la secretaría de fútbol “xeneize” empezaron a gestionar algún lugar para albergarse en Montevideo o en Asunción.

Para el partido ante el conjunto boliviano, al que Boca derrotó por 1-0 en la altura de La Paz, volverían varios de los titulares que anteayer estuvieron en el banco y jugaron sólo unos minutos.