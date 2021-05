Mauro Zarate se despidió de sus compañeros y se irá de Boca

23/05/2021 - 22:29 Mundo Boca

El delantero Mauro Zárate dejará Boca Juniors a mediados de este año, anuncio que le hizo ayer a sus compañeros durante el entrenamiento realizado en el predio de Ezeiza, donde el plantel trabajó con vistas al partido del miércoles próximo ante The Strongest de Bolivia por la Copa Libertadores.

Zárate, 34 años, mantuvo el pasado viernes una charla con el director técnico, Miguel Ángel Russo, en la que expresó su molestia por la falta de oportunidades.

El delantero llegó a Boca en junio de 2018 envuelto en una polémica con su anterior club, Vélez Sarsfield, que consideró una traición aquel traspasado. Su contrato actual tiene vigencia hasta diciembre pero dispone una cláusula de salida que se puede ejecutar en junio.

Zárate jugó 22 partidos (14 como titular y 5 completos) y convirtió cuatro goles en la gestión de Russo, con el que había sido campeón en Vélez en 2005.

Su último partido fue ante Atlético Tucumán, el 18 de abril pasado, cuando se lesionó. En condiciones de volver para el superclásico ante River, el pasado domingo, el entrenador no lo tuvo en cuenta para la convocatoria y tres días más tarde reapareció en el banco de suplentes ante Barcelona de Ecuador, sin ver acción en el campo de juego.

Otros que se van

El lateral Julio Buffarini es uno de los que no seguirá en Boca. Llegó a comienzos del 2018, ganó cuatro títulos y metió dos goles. Se ganó el cariño del hincha al tirar una rabona ante San Lorenzo, su ex club. Boca pagó 1,5M de dólares por el 80% y no recuperará un centavo.

Al igual que Buffarini, Emmanuel Mas también queda libre el 30/6 y no seguirá. Tuvo buenos y malos momentos, pero nunca logró sacarle el puesto a Fabra. En tres años y medio en Boca jugó 79 partidos, marcó cinco goles y dio cuatro vueltas olímpicas.

Leonardo Jara dejará también el club. En enero del 2016, Boca le compró el 80% del pase a Estudiantes en 1.200.000 dólares. En 2019 se fue a préstamo a la MLS y al volver Russo lo hizo jugar de 5, aunque apenas un puñado de partidos. Hincha de Boca, cumplió el sueño de ser campeón y ganó cuatro títulos.

Franco Soldano ya se empieza a despedir. La opción de compra es de cinco millones, aunque se podía haber negociado un nuevo préstamo. No continuará.