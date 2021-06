Tévez y el adiós a Boca: "No tengo nada más para dar"

04/06/2021 - 18:37 Mundo Boca

El ídolo de Boca, Carlos Tévez, confirmó en conferencia de prensa su alejamiento del club, poniendo así fin a su tercera etapa. Además, dijo que no sabe si se retirará o si seguirá jugando profesionalmente.

"Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. Se me va a hacer difícil pero estoy para decir que no voy a seguir en el club. No es una despedida. Es un hasta pronto. Siempre estaré para el hincha, para el pueblo xeneize. Ya no como jugador, sí como el Carlitos de la Gente".

A su vez, agregó: "Estoy lleno, pleno con esta decisión, no tengo nada más para dar. Di todo, por eso estoy feliz", agregó.

"Para mí Boca es el mejor club del mundo, mi papá, mis hermanos, mi mujer, mis hijos, son de Boca. No puedo mentirles, ni a ellos. Mi decisión es pura y exclusivamente mía"

"No tuve ni tiempo de hacer el duelo de mi padre. Que ya estaba jugando de vuelta. Así es la exigencia de Boca".

"Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, mis compañeros, la gente del club, seguridad, masajistas, los que trabajan que hacen al club que sea más grande. No es una despedida, es un hasta pronto".

"Me quedo con la última vez que mi viejo me vio jugar y lloró de alegría. Vamos a nacer y morir siendo de Boca. No necesito más nada para ser feliz. Con la decisión que tomo estoy bien, estoy feliz. La verdad que uno me sacó, no es fácil la decisión. Es uno de los días más tristes de mi vida pero es la decisión que tomo, que siento que es la mejor".

"Boca es para mí, mi vida. Si no puedo dar el 100%, doy un paso al costado, como lo estoy haciendo. Necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo, hace 3 meses se fue mi viejo. Boca es el mejor club del mundo y si no estás al 120% no podés estar".

"¿Con cuánto quieren que siga jugando? Con 42? (Risas). Físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no. Es lo que nos está pasando, estando en casa con esta pandemia. nos tocó a todos. Me tocó a mí y me necesita mi familia, estoy para ellos".

"Puedo estar en el club en otro rol. Todo es posible. Hoy es un día muy triste porque como jugador no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca. Pero voy a estar para el hincha, para el pueblo boquense voy a estar para hacer lo mejor para el club, siempre".