Nicolás Orsini: “Vengo a potenciar mi carrera y ayudar al club”

12/06/2021 - 00:09 Mundo Boca

El flamante delantero de Boca Juniors Nicolás Orsini, presentado ayer oficialmente, aseguró que buscará “ayudar al club a tener éxitos y potenciar” su carrera, al tiempo que se mostró “ansioso” por conocer a sus nuevos compañeros y “empezar a entrenar”.

“Vengo a potenciar mi carrera y ayudar al club a tener éxitos, estoy orgulloso de llegar acá y ansioso por conocer a mis compañeros y empezar a entrenarme”, dijo Orsini en el salón Filiberto de la “Bombonera”.

Orsini, que llegó de Lanús a cambio de alrededor de 2.500.000 dólares por la mitad del pase, se convirtió en el segundo refuerzo de Boca de cara a la próxima temporada, luego del regreso del lateral Marcelo Weigandt desde Gimnasia y Esgrima La Plata.

“A medida que el entrenador me vaya conociendo irá creciendo mi chance de meterme en el equipo. Yo voy a brindar siempre lo máximo, pero sabiendo que un solo jugador no gana nada sino que es siempre el equipo. Vengo a aportar”, añadió.

El delantero, de 26 años, dijo que estuvo “tranquilo” a pesar de los vaivenes de la negociación entre Boca y Lanús; y recordó que a los 15 años pasó por una prueba para sumarse a las divisiones inferiores del club de la Ribera. “En ese momento no me sentía preparado pero hoy sí”, indicó. “He trabajado para llegar hasta acá, me siento orgulloso de estar en Boca. Seguramente mi vida cambie a partir de ahora”, añadió.

Orsini admitió entre risas que de chico se tiñó “un mechón como (Martín) Palermo” y agradeció la posibilidad de estar cerca del ídolo de Boca y actual vicepresidente, Juan Román Riquelme.

“Voy a tratar de sacarle el jugo”, concluyó.