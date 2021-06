Riquelme habló sobre los refuerzos y chicaneó a Gallardo

29/06/2021 - 23:50 Mundo Boca

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme habló sobre los refuerzos pensando en los compromisos del próximo semestre, entre Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina. El dirigente, defendió sus decisiones y nombró a futbolistas de su agrado.

"Que no les den importancia a los jugadores que llegan a Boca está perfecto, porque cada uno analiza las cosas como quiere. Nosotros querríamos seguir trayendo refuerzos, pero sabemos que no está fácil. Los jugadores de Selección y categoría valen caro y nosotros tenemos una obligación: reforzarnos cada vez mejor y cuidar nuestro club. Tenemos un problema muy grande con nuestro billete y tratamos de hacer las cosas con calma y tranquilidad", postuló Riquelme.

"Dicen que Boca no tiene jugadores importantes. Están (Edwin) Cardona, (Frank) Fabra, que son de Selección. (Carlos) Zambrano, (Marcos) Rojo. Para mí sí, quizá para ustedes no. Hace tres meses, antes de la lesión de Cardona, estábamos de acuerdo que era el mejor jugador del país. Mirá lo bueno que será Cardona que lo llevan (a la Copa América) estando mal. Falto de ritmo y futbol", remarcó.

"Antes teníamos un plantel que para ustedes era más grande. Mauro (Zárate) era el jugador al que más confianza le tenía para darnos muchas alegrías. Tanto él como Wanchope (Ramón Ábila) participaron poco por las lesiones. Por ahí no hay nombres como antes, pero tuvimos la mala suerte de tener a algunos lesionados. (Franco) Soldano y (Carlos) Tevez estuvieron siempre", recordó.

"En enero teníamos cinco jugadores que quedaban libres el 30 de junio. Teníamos la posibilidad de reforzar con cinco jugadores y decidimos darles continuidad a los chicos y hoy tenemos la suerte de contar con (Cristian) Medina, (Alan) Varela, (Exequiel) Zeballos, (Luis) Vázquez y (Agustín) Sández", dijo en cuanto a lo juveniles del club.

"Heredamos un plantel. Ahora cinco o seis quedaron libres. Nosotros podemos anotar cinco a la lista. Si nos podemos a pensar el equipo que estaba jugando, sacando (Nicolás) Capaldo y Tevez, el plantel sigue estando completo y creemos que se está haciendo un buen trabajo porque muy pocas veces pasa que el primer día de entrenamiento el técnico puede contar con cuatro jugadores nuevos. Siempre los jugadores llegan a mitad de pretemporada", ponderó.

Además, por el certamen doméstico ya se sabe que visitará a River Plate el domingo 3 de octubre por la fecha 14 en el Estadio Monumental. Lo cierto es que Juan Román Riquelme se refirió al rival de toda la vida y dejó una chicana.

"Colón hoy es el mejor equipo de Argentina, es el último campeón. Es raro el concepto, porque River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en 7 años no pudo ganar el torneo local. El mejor, es Colón. Cuando Boca fue campeón, hizo las cosas mejor", apuntó el líder del Consejo de Fútbol del Xeneize.

Con respecto al duelo ante los brasileros por la Copa Libertadores, Riquelme manifestó: "La Libertadores es muy importante. Hace mucho tiempo la queremos ganar. Sabemos que la gente confía en nosotros. No es normal arrancar el semestre jugando Copa Libertadores. Boca no volvió a la actividad. No vamos a estar en las mismas condiciones que Atlético Mineiro. La ventaja de ellos es mayor al no haber jugado otro partido antes. Pero tenemos la ilusión de pasar de fase".