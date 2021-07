Soldano y Jara se despidieron de Boca

02/07/2021 - 04:37 Mundo Boca

Dos futbolistas más, confesos hinchas “xeneizes”, hicieron ayer formales sus salidas del club y dejaron palabras de agradecimiento. Sus salidas se dieron de manera natural, sin conflictos de por medio, por rendimiento en un caso, por la misma razón y por desgaste en el otro. Eran, en definitiva, ciclos cumplidos. Pero lo que también los unió, en este final, fue su corazón de hinchas de Boca. Y por eso, las despedidas de Leonardo Jara y de Franco Soldano tuvieron ese plus: la emoción de quienes además de jugar, cumplieron un sueño.

Tras el mensaje de Julio Buffarini, quien sí vivió un condimento más polémico por su no renovación, el primero que le siguió los pasos por las redes sociales fue Jara. Y un rato después, llegó el turno de Soldano. Ambos, destacaron, entre sus agradecimiento, los mismos valores: la felicidad de haber jugado y ganado títulos con esa camiseta que se pusieron desde chicos. “La vida tiene esos momentos difíciles. Hoy es uno de ellos, levantarme y ya no tener que ir al club, me deja un nudo en la garganta”, comenzó diciendo en su publicación de Instagram el lateral correntino, que ya no será parte del nuevo equipo. De hecho, Boca ya le trajo un reemplazante: “Chelo” Weigandt. Y le busca otro: el peruano Luis Advíncula.

“En Boca dejo, sin dudas, parte de mi corazón. ¿Qué me llevo? Recuerdos inolvidables, muchas risas, buenos y no tan buenos momentos, viajes, títulos, compañeros. Amigos...”, siguió Jara, con un texto muy emotivo. “Este fue mi sueño desde chico, y a pesar de este sabor amargo que me deja la despedida, elijo quedarme con la felicidad de haber vestido estos colores, colores que llevaré por siempre en mi corazón. Soy un hincha más!”.

Y para el final, le habló justamente a la gente de Boca en ese tono: de jugador hincha a hincha. “Gracias por esta oportunidad. Gracias a la gente del club, a cada técnico, ayudante, médicos, utileros, cocineros, a mis compañeros... Y sobre todo gracias a la mejor hinchada de todas. Siempre apoyando, alentando sin importar los resultados... Cómo nos hicieron falta en la cancha en estos tiempos! Una hermosa etapa de mi vida hoy queda atrás y con lágrimas en los ojos te digo... Hasta siempre Boca!!!”.

Soldano también publicó su despedida en Instagram desde el corazón. “Sólo palabras de agradecimiento para estos dos años hermosos que me tocó vivir. Errores, aciertos, mucho aprendizaje y sobre todo un sueño cumplido de jugar con esta camiseta, poder obtener títulos y conocer gente maravillosa de la cual me llevo grandes recuerdos y momentos compartidos”, expresó el delantero.