Cardona estuvo de festejo y Boca analiza rescindirle el contrato

A horas de jugar por la Copa, el “Xeneize” sumó un capítulo muy polémico con uno de los referentes del plantel.

Luego de finalizar su participación en la Copa América 2021 con la Selección de Colombia, Boca pretendía que Edwin Cardona regresara a la Argentina directamente desde Brasil sin romper la burbuja y así poder contar con el futbolista en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro mañana martes.

Sin embargo, el volante no sólo rechazó la propuesta de Boca y se fue a Colombia, sino que además salieron imágenes suyas de fiesta junto a Nelson Velásquez, reconocido cantante colombiano, sin barbijo ni distanciamiento social, lo que causó indignación en el “Xeneize” ya que su excusa para haber regresado a su país fue la de reencontrarse con su familia y descansar debido a que no tuvo vacaciones. Cardona se encuentra a préstamo en Boca, que debería comprar su pase en cinco millones de dólares.

Cardona no publicó fotos ni videos de la fiesta, pero sí Velásquez, por lo que las imágenes no tardaron de viralizarse en las redes. Allí, los hinchas de Boca castigaron duro a Cardona por su falta de compromiso con el club. “Gracias por exponer a Cardona, ahora que Riquelme lo raje”, escribió un usuario. “Qué bien Cardona, no quiere jugar contra Mineiro y se va de rumba. Quedate en Colombia, capo”, le pegó otro. Y un tercero se preguntó: “¿No era que quería estar con su familia?”.

En Boca, a todo esto, ya no saben qué hacer con Edwin. Le cumplieron el deseo de volver al club, invirtieron mucho dinero en él y, cuando más lo necesitaban, sienten que el colombiano les dio la espalda. De hecho, esta conducta podría condicionar el futuro de Edwin en el club, ya que Boca duda seriamente en hacer uso de la opción de compra en diciembre.

Así, el Club de la Ribera no podrá contar con los dos colombianos, ya que Frank Fabra había recibido una autorización para quedarse en su país para acompañar a su familia luego del fallecimiento de su padre.

Advíncula, a un paso de ser refuerzo

El marcador de punta derecho, el peruano Luis Advíncula, quedó ayer muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca, luego de que Rayo Vallecano otorgara un principio de acuerdo por la transferencia.

En principio, según lo apuntado por el diario español As, la entidad de la Ribera habría elevado a “2,5 millones de dólares el monto a abonar” por la ficha del lateral, de 31 años.

De esta manera, la institución madrileña daría el visto bueno por el “nuevo importe” y el jugador tiene el camino libre.

En su momento, el club español había solicitado que algunos jugadores xeneizes ingresaran en la operación. Pero luego, Rayo Vallecano desistió de esa idea y le solicitó a Boca que “aumente la oferta”.