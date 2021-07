Russo, muy molesto con el árbitro y con “Nacho” Fernández

14/07/2021 - 01:38 Mundo Boca

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, explotó contra la terna arbitral tras el empate sin goles frente a Atlético Mineiro, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El DT aseguró que Ignacio Fernández “manejó el partido” y que el gol de Diego González fue “legítimo”.

A los 34 minutos, el “Pulpo” le ganó a Réver: anotó de cabeza. Sin embargo, desde el VAR advirtieron una supuesta infracción de Norberto Briasco sobre Nathan (un empujón imperceptible) en la previa. Finalmente, el árbitro Andrés Rojas decidió anular el gol del “Pulpo”, lo que despertó el enojo de todos los jugadores del “Xeneize”.

“Lo que más me llama la atención es que el rival no quiso sacar del medio. Nunca lo vi. Principalmente ‘Nacho’ Fernández, que patea la pelota afuera. Manejó el partido, la situación. No se puede manejar la situación teniendo el VAR”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

“Los árbitros no pueden pasar desapercibido y dejarse llevar. Tres veces les dijo que saquen del medio y no le hicieron caso. Es algo muy grave. No debe ni puede pasar que un jugador le maneje la situación. El VAR llama, no que lo obliguen. No lo pueden obligar al árbitro y al VAR mismo. Es lo que me resulta raro. Si te obligan a sacar del medio, no te podés negar. Es algo gravísimo”, añadió Russo.

Condicionante

En ese sentido, afirmó que el tanto anulado “condicionó el partido de forma importante”.

“Estamos en octavos, mano a mano. Los equipos son parejos, es muy duro. Permanentemente son partidos muy parejos. La ventaja es mínima y, cuando sacás la ventaja, te sentís dolido porque no la podés consolidar”, explicó convencido.

Miguel Ángel Russo aseguró que “la clave fue el orden defensivo” para mantener el cero en la valla y que el “Xeneize” jugó “como se juegan los partidos de Copa”.

Y agregó: “No tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido de otra manera. Es algo que nos escapa a nosotros. El gol está mal anulado. Nos quedan 90 minutos más”.

De todas formas, reconoció que tienen “que mejorar mucho”, pero se fue “conforme con la actitud, la forma, la idea”. “Vamos a ir puliendo los detalles”, sentenció.