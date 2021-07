Jorge Ameal: “Fue muy triste lo que pasó, pero Boca no va a protestar nada”

15/07/2021 - 03:43 Mundo Boca

El presidente de Boca Juniors, Jorge Ameal, expresó su desazón por el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, que anuló mal un gol a su equipo a instancias del VAR, pero anticipó que no va a tomar ninguna medida de repudio por lo sucedido.

‘Fue muy triste lo que pasó, pero Boca no va a protestar nada. Sabemos que la Copa es un torneo importante. Estamos tristes por lo que sucedió. No nos hace felices, pero estamos contentos por lo que hizo nuestro plantel. No se dio el resultado, pero el fútbol tiene revancha’, le dijo a TyC Sports el titular boquense.

‘Igual no vamos a protestar nada. Hubo un error, tanto del árbitro como del equipo visitante, que tiraba la pelota a la tribuna y lo hostigaba. Porque nadie habla de ese tema. Queremos que esto cambie’, enfatizó.

Después fue criterioso para hablar de la dirigencia de la Conmebol al asegurar haber visto ‘en otras épocas gente que se enojaba, peleaba para el público y luego los resultados no se daban. Estamos convencidos que la gente que conduce Conmebol tiene buenas intenciones para con el fútbol, aunque sé que puede caerle mal a nuestra gente’.

‘No creo que esto deteriore la relación con Conmebol. Por primera vez todo el periodismo argentino está de acuerdo con que Boca fue perjudicado. Nos parece muy bien, pero no va a deteriorar absolutamente nada. Esta Copa es muy importante para el mundo. Nosotros sabemos y lo pensamos que es la Libertadores. Todos estos imprevistos se van a ir solucionando. Esta Copa no es una más’, remarcó.

‘A mí no me gusta el VAR. Lo digo más allá de lo que pasó. Pero el VAR va a seguir existiendo, más allá de mi opinión de que no me convence, pero hay que aceptar las reglas del juego. Y va a volver a pasar esto, porque el hombre comete errores y ayer se cometieron horrores’, enfatizó.

En cuanto a la actitud del exriverplatense Ignacio Fernández, que como capitán de Atlético Mineiro presionó al arbitro para que vaya al VAR en el gol de cabeza anulado a Diego González por un aparente empujón previo del debutante Norberto Briasco a un defensor brasileño, apuntó que a ‘todos les molestó su actitud. Pero eso deberán preguntárselo a él y no a nosotros’.

‘Yo vi a nuestros jugadores involucrados, no lejos del problema. No es que no les importó nada, porque cuando termina el partido siguieron discutiendo con el árbitro. Por primera vez veo un equipo solidario, donde van todos los futbolistas a resolver el problema’, defendió Ameal a sus futbolistas ante algunos comentarios respecto de que en la propia Bombonera dejaron que prevaleciera psicológicamente un ex-River.

‘(Juan Román) Riquelme también está mal, como todos nosotros, porque no nos gustó para nada lo que pasó . Él siente el fútbol de la misma manera que lo sentimos todos y por eso estaba mal. Se sentía muy preocupado pero vio lo que vimos todos: un equipo con poco rodaje que hizo un partido espectacular ante el mejor de Sudamérica’, indicó.

Tras esa consideración muy particular sobre el equipo brasileño que también cuenta con el volante argentino ex Racing Club, Matías Zaracho, habló sobre el nivel de juego del equipo auriazul, al considerar que por ‘como se está formando da esperanzas. Queremos ser campeones de América, ganar el torneo local. Queremos todo, como cualquier hincha. Pero también queremos dar tranquilidad respecto de que vamos por buen camino’.

‘Por ejemplo los temas que son para adentro no deben salir afuera y en el caso de Edwin Cardona, será él quien deberá explicar al director técnico su problemática familiar. Si viajaba de Brasil, donde jugó la Copa América con Colombia, directamente para acá, le poníamos un avión privado y no rompía la burbuja. pero se fue a su país. Por eso vamos a evaluar, lo escucharemos, porque si cometió un error, lo va a aclarar’, cerró.