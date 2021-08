Boca no deja la Bombonera

11/08/2021 - 13:23 Mundo Boca

En las últimas horas estaba decidida la postura de que Boca deje de jugar en la “Bombonera” para empezar con trabajos sobre el césped, que incluirían la mejora del sistema de drenaje del campo de juego, que se vio muy afectado con la intensa lluvia en el duelo contra Argentinos Juniors.

El duelo ante Patronato de Paraná, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional, se iba a jugar en otro estadio, pero no será así y el equipo de Miguel Ángel Russo hará de local en La Boca el sábado 21 de agosto.

Luego de esa fecha sí se mudará por algunos partidos para jugar en otro estadio. En principio parece picar en punta el estadio Ciudad de La Plata y tampoco se descarta el flamante estadio Único Madre de Ciudades, de nuestra provincia.

De esta forma, el primer juego que le tocaría afrontar como local fuera de la Bombonera sería contra Racing, el próximo domingo 29 de agosto.

Los partidos que le quedan a Boca de local

Fecha 7 vs. Patronato (22/8); Fecha 9 vs. Racing (29/8); Fecha 11 vs. Defensa y Justicia; Fecha 13 vs. Colón; Fecha 15 vs. Lanús; Fecha 17 vs. Godoy Cruz; Fecha 19 vs. Gimnasia; Fecha 21 vs. Sarmiento; Fecha 23 vs. Newells; Fecha 25 vs. Central Córdoba.