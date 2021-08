Battaglia: ''Fuimos en busca del triunfo, nos faltó la puntada final''

30/08/2021 - 01:11 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, afirmó anoche que se fue "conforme" con la actuación de equipo en el empate ante Racing Club.

"Me voy conforme. Intentamos crear situaciones, tener la posibilidad de ganar el partido. No tan clara como queremos, pero tuvimos para convertir y llevarnos los tres puntos. Fuimos a buscar el triunfo y nos faltó la puntada final", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Y agregó: "Intentamos en todo momento, buscamos la intención de ir a buscar. Un rival que se defendió bien, es un clásico. No tuvimos las situaciones claras que pretendíamos tener".

"Hoy los juveniles tienen oportunidad. Los conocemos, pero hay que tener un equilibrio. Hay muchachos con trayectoria que acompañan a los chicos, que los apuntalan. Necesitamos ese balance para que las cosas puedan salir bien y protegerlos a ellos", comentó.

Al ser consultado por el santiagueño Zeballos, opinó: "Tiene mucho futuro, lo conocemos, sabemos lo que puede dar. Esperamos que se mantenga de la mejor manera para usarlo para cuando lo necesitemos"

Juan Ramírez

Tras el empate, Juan Ramírez, volante de Boca, lamentó no haber podido ganarle el clásico a Racing a pesar de que su equipo fue el más ambicioso dentro de la cancha. "Fue un partido difícil. No se pudo dar el triunfo, hay que seguir trabajando", comenzó el futbolista.

"Me sentí cómodo, creo que hicimos un gran partido. Por ahí nos falta un poco más en los últimos metros, donde más difícil se hace. Con el trabajo, vamos a seguir mejorando eso. Falta decidir un poco mejor en ese último pase para que sea más peligrosa la jugada", continuó el zurdo.

Sobre su juego, expresó: "Es mi estilo de juego. Es lo que mejor me sale, de lo que puedo sacar provecho. Al entrenador también le gusta ese arranque, así que trato de hacerlo para hacer bien al equipo. Me sale más natural, es un recurso muy bueno que no hay que dejarlo que se vaya".