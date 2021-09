No llegaron ofertas y Villa deberá continuar en Boca

01/09/2021 - 02:31 Mundo Boca

El mercado de pases en Europa acaba de cerrar y, más allá de los cortocircuitos que hubo en el último tiempo, el colombiano Sebastián Villa continuará en Boca Juniors, debido a que no llegó ninguna oferta por parte de Brujas de Bélgica ni de otro equipo que conforme a la dirigencia.

De esta manera, el extremo "cafetero" seguirá en el "Xeneize", que ya tiene la idea de cómo proceder ante su situación. En primer término, Boca, que pretendía ocho millones de dólares limpios por su pase, aguardará a que termine de cumplir con los siete días de aislamiento obligatorio por haber vuelto de Colombia (recién va por el cuarto) y luego lo citarán a entrenar en el predio de Ezeiza.

Una vez que Villa asista a las prácticas, esperan que le pida disculpas a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas por haberse ausentado desde el pasado 29 de julio con contrato vigente. Recién después de eso, el entrenador Sebastián Battaglia decidirá cuándo vuelve a utilizarlo dentro de la cancha.

Dos casos parecidos

A comienzos de octubre de 2020, Agustín Almendra le solicitó a Boca un permiso especial para ausentarse de los entrenamientos por problemas personales. Sin embargo, el plazo se venció y el futbolista nunca apareció por el predio de Ezeiza. Su intención, al igual que la de Villa ahora, era ser transferido, pero para eso debía llegar una oferta que convenciera al Consejo de Fútbol, cosa que nunca sucedió. Después de poco más de dos meses de ausencia, el joven mediocampista de 21 años reconsideró su postura y se reintegró a las prácticas. Y volvió a sumar minutos de manera oficial el 3 de marzo de 2021, en el 7-1 ante Vélez, en Liniers.

Por su parte, Cristian Pavón debía presentarse a entrenar el 1 de enero de 2021, tras finalizar su préstamo con Los Ángeles Galaxy, pero no lo hizo y se quedó en Córdoba. Se presentó en el club recién el 8 de enero y el 15 le comunicó a Russo su intención de no jugar más en Boca y buscar un nuevo destino. Los días pasaron y las ofertas no llegaron. El 17 de febrero, luego de varias idas y vueltas con el "Xeneize", fue autorizado a operarse de la fibrosis que sufría en ambos tobillos. Finalmente, las aguas se calmaron, el futbolista se recuperó bien y volvió a jugar con la camiseta de Boca el 24 de abril, en el 2-0 ante Huracán.