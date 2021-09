Lisandro López: "Me mata no jugar, no les voy a mentir a los bosteros"

18/09/2021 - 22:49 Mundo Boca

Uno de los protagonistas del triunfo de Boca ante Atlético Tucumán fue Lisandro López, autor de dos goles, uno en contra. El defensor se mostró feliz por recuperar la titularidad y compartió una confesión del día a día.

"Estoy feliz por los tres puntos, eso no me lo saca nadie. La felicidad por ganar en una cancha difícil y después contento por el gol, pero me voy un poco triste por el que hice en propia meta. Les pido disculpas a todos mis compañeros y a todos los bosteros, la verdad que no la veo y me sorprende", declaró Licha López.

"Estoy muy contento por volver a jugar, lo que me falta es ritmo futbolístico por no jugar, es normal. Estoy agradecido con Seba (Battaglia) que me puso y pude ayudar al equipo. Entreno para estar, para jugar, Seba lo sabe bien, estoy para cuando me necesite", consideró el defensor en cuanto a la competencia del plantel.

"No le voy a mentir a los bosteros, me mata no jugar, sentarme en el banco y ver a mis compañeros dejando todo. Es lo que me toca hoy y lo hago con mucho respeto y trabajo. Estoy muy feliz por volver a jugar", cerró.