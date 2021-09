Román sorprendió a los hinchas en Las Termas: regaló autógrafos y fotos

23/09/2021 - 01:31 Mundo Boca

Juan Román Riquelme estuvo ayer por primera vez en suelo santiagueño y no pasó desapercibido. En la previa al duelo entre Boca y Patronato por Copa Argentina, la presencia del máximo ídolo de la historia del "Xeneize", y actual vicepresidente segundo del club, eclipsó todo y por un momento hasta puso en segundo plano al partido.

Esta fue la primera vez también que Román viajó al interior del país, acompañando a la delegación y al equipo. Y a pesar de llegar un día después, la espera valió la pena para los hinchas. Es que cuando pocos lo esperaban, Riquelme sorprendió al salir del hotel para firmar autógrafos y sacarse fotos con los hinchas, un momento único e irrepetible que quedará grabado a fuego en las retinas de los que consiguieron tocar o abrazar al ídolo.

Quizás el momento más emotivo de la tarde fue cuando Riquelme alzó a una señora de 82 años, que estaba siendo apretada contra las vallas de seguridad. Sara Chazarreta, una bisabuela oriunda de Clodomira, fue la afortunada que vivió ese momento y se fundió en un abrazo con Román que pareció interminable. En ese momento, el ex enganche del equipo de Bianchi le dijo al oído "se me cuida, eh?". Un gran gesto.

Sara tiene sus uñas pintadas de Boca y se las mostró a Román. "Me bendecía, me decía 'que Dios te bendiga'. Le mostré las uñas. Me llenó de besos. Y yo le decía: 'Que dios te bendiga, hijo'", contó la señora en una nota con TyC Sports. "Hermoso. Dios me ha bendecido y abrazado", agregó para resumir el momento vivido, algo que jamás se imaginó que sucedería.

Antes, el ídolo de Boca había comenzado su periplo con los hinchas acercándose a un costado de las vallas y dándoles prioridad a los chicos, a quienes les firmó sus camisetas. Lo curioso fue que, la primera que firmó, tenía el dorsal 32 con el nombre de Tévez. Mientras Román firmaba, algunos hinchas le pidieron fotos y accedió gentilmente.

Otro de los momentos emotivos de la tarde fue cuando el ahora dirigente "xeneize" se acercó a un joven con dificultades motrices (caminaba con la ayuda de un andador), le firmó su camiseta y hasta le regaló un barbijo con el escudo "Xeneize". El joven lo abrazó y hasta pudo darle un beso a Riquelme. "Lo amo, es lo más grande que hay", dijo emocionado hasta las lágrimas.

Riquelme dejó de lado su fama de carácter complicado en Las Termas, mostró su costado más tierno y humano. Y los hinchas se lo agradecerán de por vida.