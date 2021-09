23/09/2021 - 01:33 Mundo Boca

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, también llegó ayer a nuestra provincia para presencia el partido que su equipo disputó anoche por Copa Argentina ante Patronato, en el estadio Único Madre de Ciudades. El titular "xeneize" arribó en un vuelo chárter, junto al vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, y de inmediato se trasladó al hotel Amerian Carlos V. Allí, Ameal habló con la prensa y se mostró sorprendido y gratificado por el gran recibimiento de los hinchas en nuestra provincia.

"Evidentemente Santiago del Estero es de Boca", dijo sin titubear el mandamás "xeneize". En tanto, añadió: "El cariño es muy importante, como en todo el interior".

Ameal también se expresó sobre el porcentaje de hinchas que podrían asistir a las canchas a partir de octubre. "Tiene que ser para todos igual. No puede ser para algunos sí y para otros no. Todos los socios son importantes", afirmó en alusión al pedido que hará River para el próximo Superclásico, que coincidirá con la vuelta de la gente a los estadios, al solicitar que el aforo sea mayor al 50% establecido.

Jorge Amor Ameal pidió que la vuelta del público al fútbol argentino sea con la habilitación de la totalidad de la capacidad de los estadios. "El aforo tiene que ser del 100 por ciento. Obviamente, habrá que tener recaudos sanitarios", afirmó el presidente de Boca. "Aparte nosotros con diferencia a cualquier equipo tenemos tres bandejas, para ordenar es mejor", añadió.

El máximo dirigente de la entidad de la Ribera destacó que "no se hizo ningún pedido ni se sabe cómo se implementará, pero lo lógico es que sea informado". Además, agregó: "Se había dicho que el que no tenía las dos vacunas no podía entrar".

Con respecto a la determinación que finalmente se tome y al sistema que utilizará el club para definir quiénes puedan ingresar a cada partido, Ameal fue contundente. "Tiene que ser para todos igual. No puede ser para algunos sí y para otros no. Todos los socios son importantes", manifestó.