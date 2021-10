Weigandt será baja cuatro meses y Villa podría regresar después de 100 días

27/10/2021 - 02:03 Mundo Boca

El defensor de Boca Juniors Marcelo Weigandt comunicó anoche que será operado de la luxación de hombro derecho que sufrió durante el partido del último domingo ante Vélez Sarsfield, en Liniers.

La decisión final del futbolista fue tomada tras consultar con un médico especialista.

De esta manera, Boca perderá al lateral por alrededor de cuatro meses, por lo que volverá a jugar recién en el 2022.

"Quiero agradecer todos los llamados y mensajes que he recibido, y también agradecer al club ,sus autoridades, cuerpo técnico y compañeros, y destacar el acompañamiento del departamento médico del club que me dio atención dedicación y contención y que me explicaron para que yo pueda interpretar que de seguir jugando con esta lesión se podría empeorar el cuadro y no sería beneficioso para nadie. En un primer momento al sentirme bien, me traicionaron las ganas de jugar en el equipo de mis amores y pensé más con el corazón que con la cabeza, hoy después de haber hablado con los cuerpo médico del club que me vio crecer y en los que confió plenamente voy a someterme a los que ellos crean necesario para volver en plenitud lo antes posible a dejar la vida en cada partido", publicó anoche Weigandt en su cuenta de Instagram.

Sebastián Villa

Después de casi 100 días, Sebastián Villa podría estar a disposición de Sebastián Battaglia para el partido del sábado, ante Gimnasia. Y de esta manera, volver a tener minutos, algo que no sucede desde el choque contra Mineiro, por la Copa Libertadores, la noche del escándalo en el Mineirao.

El colombiano, que se venía entrenando con el grupo pero sin participar de las prácticas de fútbol, ya tuvo ayer martes la primera señal: fue parte del ensayo futbolístico de los que no jugaron contra Vélez y el Consejo de Riquelme le avisó a Battaglia que podría disponer de él. Ahora, será el DT que defina. Villa había sido sancionado por el club por 15 días sin goce de sueldo y sin jugar.