Boca Juniors va por la recuperación ante Aldosivi

08/11/2021 - 02:30 Mundo Boca

Boca Juniors se presentará hoy ante Aldosivi en Mar del Plata en busca de su recuperación en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) después de sufrir dos derrotas consecutivas sin anotar en el arco contrario.

El "Xeneize", reciente finalista de la Copa Argentina, se presentará en el estadio José María Minella por la vigésima fecha desde las 21.15, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de Fox Sports Premium.

La jornada que marcará el cierre de la fecha 20, se completará con los partidos entre Newell´s Old Boys vs. Unión, a las 16.45 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TNT Sports, y Huracán vs. Argentinos Juniors, a las 19 con Nicolás Lamolina como juez la televisación de la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium, respectivamente.

Boca tiene como máximo objetivo hasta fin de año asegurar su clasificación para la Copa Libertadores 2022 y una vía para ello es mediante la tabla anual 2021, en la que debe descontarle 7 puntos a Talleres de Córdoba (59), situado en el tercer puesto debajo de Vélez (62) y River (64).

Llevarse los tres puntos de Mar del Plata le permitirá reducir a cuatro esa diferencia ya que la "T" ya se impuso sobre Godoy Cruz de Mendoza en su compromiso de la jornada en curso.

El equipo de Sebastián Battaglia, que al menos tiene garantizada su participación en la Sudamericana, cuenta con una segunda opción para acceder al torneo continental de clubes más importante, si se corona en la Copa Argentina o aún perdiendo una hipotética definición con Talleres siempre y cuando los cordobeses consigan el boleto en la tabla acumulada del año.

En la LPF, Boca acumula dos derrotas en fila, una racha adversa que no ocurría desde noviembre de 2020.

Battaglia realizará cuatro modificaciones en la formación con la que obtuvo el pasaje a la final de la Copa Argentina en Mendoza. Tres serán de carácter obligatorio por citaciones seleccionado nacionales y la restante de índole táctico, que implicará un variante en el esquema.

Los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula más el joven Cristian Medina, sorpresivamente convocado por el DT de Argentina, Lionel Scaloni, le dejarán su lugar a Lisandro López, Eros Mancuso y Rodrigo Montes.

El mediocampista colombiano Edwin Cardona ingresará como nexo ofensivo en reemplazo del extremo Cristian Pavón, lo que ordenará al equipo en un 4-3-1-2 con su compatriota Sebastián Villa y Luis Vázquez como delanteros.