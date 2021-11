La continuidad o no de Cardona está pendiente aún

23/11/2021 - 00:35 Mundo Boca

Otro tema del que se habla en el "mundo Boca" es la continuidad o no de Edwin Cardona, a quien el 31 de diciembre se le vence su vínculo con el club de la Ribera.

El volante colombiano tiene una opción de compra (su pase pertenece al Tijuana de México) de 5.500.000 dólares y la secretaría de fútbol boquense que dirige Juan Román Riquelme no está dispuesta a pagar esa suma.

Boca tiene hasta el 30 de noviembre para avisarle a los dirigentes del club mexicano si van a ser uso de la compra de la ficha del jugador.

El futbolista, por su estilo de juego, es uno de los preferidos de Román y si se piensa en retenerlo, será con un nuevo préstamo o bajando el precio de su ficha y entregar un jugador en parte de pago.

"Estoy agradecido, no me siento figura, la figura es el equipo en general, lo estamos encontrando y eso es importante. Me siento cómodo jugando al lado de grandes futbolistas, me siento privilegiado. Ojalá pueda seguir acá", dijo Cardona después de ser figura en la victoria ante Sarmiento por 2 a 0.

Battaglia fue muy sincero con la situación del enganche: "Estoy contento por lo que está haciendo Edwin adentro de la cancha, no me puse a pensar qué pasará en diciembre. Es un jugador importante, de jerarquía, pero no depende de mí", sostuvo el entrenador sobre el colombiano. No hay duda de que por parte del jugador, y del cuerpo técnico, hay ganas de que siga en el club, pero también la decisión la debe tomar la dirigencia.