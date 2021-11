El porqué de los cambios de Battaglia que sorprendieron en Boca ante Newell's

30/11/2021 - 20:08 Mundo Boca

Sebastián Battaglia pateó esta tarde el tablero en Boca: cuando nadie lo esperaba, cambió el equipo que había parado hasta ayer por la mañana en la última práctica y todo el mundo se enteró directamente en la entrega de planillas para el partido con Newell's de que decidió tres modificaciones: Carlos Zambrano, Edwin Cardona y Sebastián Villa iban al banco de suplentes.

La noticia no tardó en encontrar explicaciones en una serie de rumores. Ya con los futbolistas realizando el calentamiento precompetitivo, la información que llegaba desde adentro del plantel quedó acotada. La versión más fuerte habla por estas horas de una pelea entre Cardona y Agustín Almendra, pero ello no bastaría para motivar la salida de los otros dos implicados ni quedaría claro por qué el argentino finalmente integró los once.

Dado que el último entrenamiento fue ayer y los tres integraban el equipo, es lógico inferir que algo sucedió entre ayer y hoy en la concentración del plantel, que se inició anoche a las 22.30. Misterio a resolver en breve.

Así las cosas, todos los cañones para conocer la verdad le apuntan al mismo entrenador, aunque para ello habrá que esperar la conferencia de prensa post encuentro.