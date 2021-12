Cardona dijo que pagó sus errores y quiere seguir en Boca

10/12/2021 - 02:16 Mundo Boca

El futuro de Edwin Cardona es algo que la dirigencia de Boca debe resolver pronto. Al volante colombiano se le vence el préstamo a fin de año y, por más que el jugador manifestó su deseo de continuar, hay muchas dudas con respecto a eso. Lo concreto es que, tras la consagración de la Copa Argentina en el estadio Único Madre de Ciudades, Cardona ratificó sus ganas de quedarse.

"Estoy contento de haber ganado otro título en Boca. Yo me siento muy orgulloso acá, muy identificado con este club y con esta camiseta. Estoy agradecido de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo", contó en pleno festejo, el que vivió con toda su familia, celebrando justo en el día que llegó a los 29. "El mejor regalo de cumpleaños", puso, incluso, en sus redes.

El colombiano anticipó que se quiere quedar en Boca porque "quiero jugar el Mundial de Qatar con mi selección, pero no hay muchos equipos en los que uno pueda estar y por ello te ofrezcan esa posibilidad".

"Después, en cuanto a los errores cometidos en los últimos tiempos, me equivoqué y pagué por ellos. Lo que me duele es que se exagere, aunque entiendo que el hincha puede estar enojado conmigo, y si es así le pido disculpas, porque siempre recibí el apoyo de la gente de Boca", admitió el natural de Medellín.

Cardona hacía mención a aquel episodio post Copa América, cuando no quiso venir directo de Brasil, se fue con su familia a Colombia y rompió la burbuja. Y , sin mencionarlo, a lo que pasó previo a Newell's, con esa falsa "intoxicación" rápidamente desarticulada. "No quiero hablar mucho del pasado, yo me equivoqué y en su momento pagué por mis errores. Lo que me duele es que se exagere. Entiendo que el hincha puede estar enojado y si es así, le pido disculpas a la gente, porque siempre recibí apoyo", contó el colombiano en TyC Sports.