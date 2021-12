El bandeño Exequiel Zeballos estaría en la mira del Sevilla

26/12/2021 - 00:22 Mundo Boca

El santiagueño Exequiel Zeballos, reciente ganador de la Copa Diario EL LIBERAL en la Fiesta del Deporte del jueves por la noche en esta ciudad, está disfrutando de sus vacaciones con su familia en su tierra de origen y en las últimas horas trascendió en medios españoles que el Sevilla de España lo estaría observando de cara al futuro.

Por lo pronto, desde el entorno de Zeballos dicen no haber sido contactados por la dirigencia sevillana, pero no descartan que haya existido un contacto entre clubes. De cualquier modo, para llevarse al "Changuito" habrá que poner varios millones de euros sobre la mesa y a su vez -detalle no menor- seducir al jugador, ya que su deseo es seguir afianzándose en la Primera del "Xeneize".

El "Changuito" tiene contrato con Boca hasta diciembre del 2025 y su cláusula de rescisión es menor a la que la que trascendió extraoficialmente al momento de la firma de su contrato. El 30 de diciembre pasado, Zeballos puso el gancho en el predio de Ezeiza para sellar un vínculo por cinco años y con una cláusula de rescisión de 15.000.000 de euros netos. Es decir, unos 20 palos en total si se toman en cuenta los impuestos.

Zeballos tuvo un cierre de año a todo trapo, con su primer gol en primera en el 8-1 ante Central Córdoba de Santiago (la picó de penal) y otro tanto al Barcelona en la Maradona Cup, clave para que el equipo volviera a ponerse en partido y llegara mejor parado a la definición por penales.

Juventud, habilidad, velocidad, desfachatez y sentido de pertenencia por los colores no son características que se encuentren fácilmente en un jugador. Por eso, la intención de la dirigencia de Boca es disfrutar a Zeballos el mayor tiempo posible y sólo analizar una salida en caso de que llegue una propuesta irrechazable o directamente por el monto de la cláusula.

Cabe recordar que el Sevilla de Julen Lopetegui, que marcha segundo en La Liga (a ocho puntos del Real Madrid, con un partido menos) tiene en sus filas a cinco argentinos de Selección: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Erik Lamela y el Papu Gómez.