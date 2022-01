Darío Benedetto llegó para sumarse a Boca y aseguró que el objetivo es “ganar la Copa Libertadores”

20/01/2022 - 10:28 Mundo Boca

El delantero Darío Benedetto, primera incorporación de Boca Juniors, arribó esta mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza proveniente desde Madrid y asumió que el objetivo colectivo será "ganar la Copa Libertadores".

"El objetivo que tenemos todos: el equipo, el club, el Consejo de Fútbol y los hinchas es la Copa Libertadores. Ojalá nos podamos armar bien para pelear", fueron sus primeras palabras en el hall central de la estación aérea, rodeado de un grupo de fanáticos "xeneizes".

Benedetto, de 31 años, regresa a Boca para una segunda etapa después de jugar en el Olympique de Marsella y el Elche de España, club del que es accionista.

"Llamé a Román (Riquelme) y le dije que quería volver", reveló el goleador, que partió de Boca en julio de 2019, seis meses después de la final de la Libertadores 2018 perdida ante River Plate en el estadio del Real Madrid.

"Estoy al 100 en lo físico y vengo a competir, pensando en todas las cosas que se juega el club", agregó el futbolista, quien desde Ezeiza se dirigió directamente a una clínica del barrio de La Boca para someterse a la revisión médica.

Después de pasar los últimos dos años y medio en Europa, el "Pipa" consideró que sumó "experiencia" por desempeñarse en un fútbol distinto al argentino: "Es otro tipo de juego, mucho más rápido. Al principio se me complicó en Francia y después me terminé adaptando".

"Estoy contento por volver a Boca a los 31 años. Agradezco a todos los hinchas por el cariño que siempre me brindaron. Hasta jugando en Francia o España siempre recibí el reconocimiento de la gente", contó.

Benedetto no quiso proyectar un futuro de selección a partir de su vuelta a la Argentina ("recién llego, es momento de sólo pensar en Boca", dijo) y se ruborizó ante la posibilidad de utilizar la emblemática camiseta número 10: "Es muy grande, no me la pondría nunca".

En su primer ciclo en Boca (2016-2019), Benedetto jugó 76 partidos y anotó 45 tantos, lo que le convirtió en el mejor promedio de gol en Boca tras el retiro de Martín Palermo, máximo anotador histórico. Además ganó tres títulos: el Campeonato de Primera División (2016-17), la Superliga (2017-18) y la Supercopa Argentina (2018).

El delantero firmará un contrato de tres años en Boca, institución a la que arriba por ingeniería económica de la que participaron Elche, club en el que estaba a préstamo hasta el 30 de junio de este año y el Olympique de Marsella, dueño de su ficha desde que lo adquirió en 2019 por 16 millones de euros.