Luis Vázquez: ''Trabajo día a día para mejorar''

26/01/2022 - 03:01 Mundo Boca

Boca prolongó su buen momento en el torneo hexagonal de verano y anoche se dio el gusto de ser el mejor con el título. Venció 1 a 0 a San Lorenzo en la final y con un gol del juvenil Luis Vázquez, el delantero que tendrá que pelear el puesto nada menos que con el flamante refuerzo, Darío Benedetto.

Terminado el partido, el joven atacante habló sobre esta cuestión y dijo que trabaja día a día y que entre sus objetivos también está el de sumar experiencia con los más grandes. "Trabajo en el día a día para mejorar, y sumar experiencia de los más grandes", contestó al respecto.

Cuando hizo mención al partido con San Lorenzo, Vázquez admitió que fue duro y que su equipo supo aguantar el resultado.

"Fue un partido muy duro, tuvimos la intensidad nosotros y supimos aguantarlo. Por suerte llegamos al gol, se lo dedico a mi familia", contó el 9.

"Creo que el objetivo era demostrar lo que trabajamos en la pretemporada. Teníamos muchas ganas de jugar y estamos contentos por las tres victorias", agregó, con el premio de MVP de la final en la mano.

Y para cerrar, aclaró que, en principio, la molestia que lo obligó a salir de la cancha en el ST no sería algo de gravedad. "Solo fue un pisotón. Si tengo que hacer algún estudio para ver si hay una lesión, lo haré. Voy a hacer lo necesario para estar bien para el próximo partido".

Otro de los que habló fue el "Toto" Salvio que dejó una frase que envuelve un poco de duda sobre su futuro en la entidad de la Ribera.

"No sabría bien qué decirte porque todavía no está cerrado. El club sabrá cuándo tiene que ofrecerme o no, porque esta en su derecho. Yo de mi parte me seguiré entrenando, preparando. Yo lo único que pienso es jugar y disfrutar mis días en Boca", fue su declaración en ESPN.

No dio garantías de su continuidad y tampoco expuso que Boca tenga la decisión tomada de asegurarlo dentro del plantel.