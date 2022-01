Franco Cángele elogió al santiagueño Zeballos

27/01/2022 - 00:12 Mundo Boca

En Boca reina la ilusión. Más allá de haber ganado el Torneo de Verano, el hincha aplaude cómo se reforzó el equipo y, a la vez, la aparición destacada de los juveniles.

Franco Cángele defenderá los colores del Deportivo Mac Allister en Santa Rosa, La Pampa, y habló de todo: sus sensaciones, la relación con los Mac Allister, las comparaciones entre Bianchi, quien fuera su técnico, con Gallardo y hasta le dio un consejo al "Changuito" Zeballos de cara al futuro.

Visión

"La verdad que veo a un mejor Boca este año del que pasó. Los pibes que surgieron ya tienen varios partidos encima y los va a agarrar mejor parados a todos ellos. Encima se reforzó bien, con Benedetto que es muy bueno. Me siento identificado con el jugador santiagueño Exequiel Zeballos, porque me gusta como juega, ocupa una posición que yo ocupaba. Es encarador, es hábil, tiene buena pegada. De alguna manera yo hacía algo parecido, me siento identificado además de que también es de la cantera. Ojalá le vaya muy bien a este gran jugador que tiene un futuro muy bueno en Boca Juniors", consideró el ex Boca que se apresta de nuevo a calzarse los cortos en su ex club en La Pampa.