Riquelme: "si Tévez se presenta en la otra lista, le ganamos 85 a 15"

04/02/2022 - 22:49 Mundo Boca

En 2023 se celebraran las elecciones en Boca. Teniendo en cuenta la lejanía, aún no hay listas confirmadas, pero sí se especula con algunos candidatos. Tal es así que en la Ribera sospechan que la oposición estará conformada con Mauricio Macri y Daniel Angelici, quienes tendrían de aliado a Carlos Tevez.

Si bien el "Apache" es ídolo de Boca, Juan Román Riquelme considera que su presencia no influiría demasiado en la votación de los socios: "Si Carlitos acompaña a otro, que lo haga, no me molestaría. Ahí ganaríamos nosotros 85 a 15", aseguró. Y agregó: "Si quiere acompañarnos a nosotros, tiene las puertas abiertas".

"Mi cariño con Tevez no va a cambiar nunca. El hincha de Boca es hincha de Boca. La otra gente usó a mi club 25 años para hacer otra cosa. Si lograron lo que querían, los respeto. Yo quiero que seamos un club de fútbol y lo estamos logrando", aclaró.

Además, comentó si la obtención de la Copa Libertadores condicionaría las elecciones o no. “Que ganemos 90 a 10 sería lo normal. No depende de que ganemos la Libertadores, nosotros amamos al club. El hincha de Boca sabe que a mi club lo amo y se lo voy a cuidar mucho, vivo para Boca”, sentenció Riquelme, y agregó: “Ellos saben que hace dos años se lo estamos cuidando. Usaron a nuestro club durante 25 años para hacer política, y el hincha también sabe eso. El hincha es hincha de Boca, no va a votar a ningún partido político”.

Román contra Wanchope

El delantero exigió que se resuelva su “situación”. No es tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia, pero tampoco llegaron ofertas de otros clubes más allá de un interés informal de Colón de Santa Fe.

A Román no le tembló la voz. Como suele ocurrir en estos casos, respondió de manera filosa: “Wanchope tenía la posibilidad de irse a Uruguay y nos pidió ir a Minnesota. Nosotros aceptamos. A los cuatro meses, me pidió que le mandemos una carta a la MLS para pueda pasar al DC United. Lamentablemente en ninguno de los dos clubes le salieron las cosas”.

Riquelme dijo que hoy Wanchope se encuentra lesionado y que “tendrá que entrenarse cuando se cure”. Y agregó: “Nosotros somos un club serio que cumple con todo. Ahora él tiene que cumplir las reglas de nuestro club”.