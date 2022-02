Para Battaglia, el "Changuito" Zeballos está en un proceso de gran crecimiento

12/02/2022 - 01:07 Mundo Boca

Boca Juniors ya está listo para debutar mañana en la Copa de la Liga Profesional ante Colón de Santa Fe y lo hará en medio de una expectativa renovada y con deseos de lograr grandes objetivos en la presente temporada. El "Xeneize" se potenció con la llegada de varios refuerzos, entre ellos el delantero Darío Benedetto, y tiró la casa por la ventana para tratar de ser protagonista tanto en el certamen doméstico como en la Copa Libertadores de América y Copa Argentina.

El entrenador Sebastián Battaglia ofreció ayer una conferencia de prensa y cuando le preguntaron puntualmente sobre la ausencia del juvenil santiagueño Exequiel Zeballos en la formación titular, el hombre con más títulos en la historia de Boca respondió: "Exequiel está teniendo un gran crecimiento, tiene mucho futuro y confiamos mucho en él como en todos. Paciencia, a llevarlo de a poco".

¿A qué viene esta situación?, es que el jugador que se inició en la escuela de fútbol del club Sarmiento de La Banda, en los últimos partidos de Boca donde sí fue titular y brilló con luz propia, hizo algunos méritos como para ganarse la confianza definitiva del técnico que hoy prefiere a Sebastián Villa por sobre el "Changuito" que incluso es pedido por los propios hinchas para que juegue desde el comienzo.

"Sebastián (por Villa) es un gran jugador, nos da posibilidades en el ataque con su juego, después cada uno debe sostenerlo con rendimientos", afirmó cuando dio sus razones para inclinarse por el colombiano a la hora de definir la formación principal.

Otro detalle que tuvo en cuenta Battaglia cuando habló de los juveniles específicamente, fue cuando se puso como ejemplo en la época que era dirigido por el ex técnico del Xeneize, Carlos Bianchi.

"Me pasó a mí, alterné por 1999/2000, tenía 19 años y alternaba, no me había ganado la titularidad. Recién con 23 años ya sí, pero antes no. Los chicos nos acompañaron muy bien, estamos contentos con ellos con lo que aportan, de la competencia que hacen tener con los demás. Van a tener minutos", aclaró en este sentido.

Lo concreto es que Battaglia, y en relación al caso Zeballos, prefiere esperar un poco más con el santiagueño y darles a los de mayor experiencia que asuman la responsabilidad hoy de estar defendiendo la camiseta de Boca porque es evidente que para su filosofía de juego, la madurez pesa por sobre la juventud y las ganas que tienen hoy los juveniles de la cantera "xeneize".

Habrá que estar atento para ver cómo sigue esta historia.

''Pinino'' Ruiz: ''Exequiel está para arrancar jugando''

"Por parte coincido, y por parte no con Battaglia. Exequiel está demostrando que ya puede ir teniendo minutos de entrada. Entiendo que él lo quiera cuidar, pero ya hace mucho tiempo que viene Exequiel con esa decisión de ponerlo 10 minutos o 20. Creo que hay que aprovechar el momento de él que ya tiene su confianza. Todos los partidos que le tocó jugar, lo hizo de la mejor manera. Son decisiones que a veces uno puede no compartir.

Todos sabemos lo que es (Sebastián) Villa, pero también hay que darle prioridad a los chicos del club. No comparto su decisión porque creo que Exequiel está para arrancar jugando, sobre todo en el marco de hacerlo de local en la Bombonera y de todo lo que viene viviendo en esta época de verano donde le tocó jugar en todos los partidos.

Lo conozco muy bien a Exequiel y sé que él no se va a caer ante esta situación. Todo lo contrario. Es una de las características principales que tiene. Y para competir en la elite del fútbol argentino, hay que estar fuerte de la cabeza. Eso es lo que lo marca a él. Por eso, jugar en Boca es como hacerlo en su casa o como cuando jugaba aquí en Sarmiento. No lo afectará, pero uno siempre quiere que arranque jugando el partido y que vaya asumiendo toda esa responsabilidad".