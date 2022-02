Battaglia elogió el juego del equipo y se fue conforme

17/02/2022 - 03:29 Mundo Boca

Boca consiguió anoche su primer triunfo en el torneo: se impuso por 2-1 a Aldosivi, en Mar del Plata, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa Liga Profesional. Sebastián Battaglia elogió a sus dirigidos, y también lamentó el gol del "Tiburón" sobre el final.

"Creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, 35 minutos muy buenos. Marcamos una diferencia. Después, en el segundo tiempo, pudimos ampliar. Al final, queda con el gol que nos hacen... Podríamos haber terminado más tranquilos porque tuvimos situaciones para marcar otro gol", expresó el técnico en conferencia de prensa, según reprodujo TyC Sports.

De todas formas, dijo que se fue "muy conforme" con el rendimiento del equipo que destacó que llegaban con "dos días menos de descanso que el rival". "Me encantó el equipo en esos 35 minutos del primer tiempo. Después bajamos un poquito, pero es una cosa normal del juego. No se puede mantener, ya sea por cansancio o porque el rival juega. Me encantó lo que hicieron los muchachos esta noche", afirmó.

"Es difícil mantener la intensidad en todo el partido. Estamos en la búsqueda de eso. No sólo de la intensidad sino el funcionamiento. Pudimos marcar un segundo gol y ya teníamos una diferencia como para manejar el partido. Lo del final, terminamos apretados por la sensación de esos últimos minutos. Fuimos justos ganadores, podríamos haber marcado un gol más", añadió Battaglia, en conferencia.

Battaglia aseguró que Benedetto "va a ir agarrando ritmo y se va a ir sintiendo mejor". "Lo hizo de muy buena manera. Me voy contento con lo que le dio al equipo", afirmó.

Al ser consultado sobre la chance de que forme dupla con Vázquez, respondió: "Puede llegar a ser una opción. Tratamos de analizar todo y buscar el mejor funcionamiento. Hoy Pipa lo está haciendo en esa función. Quizá en otro partido le toque compartir con Luis".