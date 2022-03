El superclásico se jugará el domingo 20 de marzo, a las 20 horas

05/03/2022 - 01:07 Mundo Boca

River Plate y Boca Juniors jugarán el superclásico el domingo 20 de marzo en el inusual horario de las 20 horas.

El estadio Monumental de Núñez albergará el choque entre los dos equipos más importantes del país, correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, en el turno nocturno.

Si bien no es habitual que el "Millonario" y el "Xeneize" se vean las caras de noche cuando juegan por un certamen local, la explicación tiene que ver con un pedido de la televisión. Es que el clásico español entre Real Madrid y Barcelona comenzará a las 17 (hora argentina) y no quieren superponerlos.

La gran traba parecía estar del lado de la gente encargada de garantizar la seguridad, pero finalmente hubo acuerdo y se confirmó el horario estipulado.

La séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional se caracteriza por tener, en su gran mayoría, enfrentamientos clásicos en lo que será la jornada interzona. Así, el sábado 19 de marzo, se disputará el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente, en el Cilindro, desde las 20.45. Mientras que Central Córdoba visitará a Atlético Tucumán el martes 22 de marzo, a las 19.15.





La programación completa es la siguiente:





Viernes 18 de marzo: 19.15, Aldosivi vs. Patronato; 21.30, Tigre vs. Platense y Barracas Central vs. Sarmiento de Junín.





Sábado 19 de marzo: 14, Lanús vs. Banfield; 16.15, San Lorenzo vs. Huracán; 18.30, Colón vs. Unión y 20.45, Independiente vs. Racing.





Domingo 20 de marzo: 14, Rosario Central vs. Newell's Old Boys; 16.15 Gimnasia vs. Estudiantes y 20, River vs.Boca.





Lunes 21 de marzo: 19.15 Defensa y Justicia vs. Arsenal y 21.30, Argentinos vs. Vélez





Martes 22 de marzo: 19.15 Atlético Tucumán vs. Central Córdoba y 21.30, Talleres vs. Godoy Cruz.