Battaglia: ''Hace mucho que este equipo no perdía''

07/03/2022 - 02:37 Mundo Boca

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca, habló sin filtro en conferencia de prensa tras la derrota por 1-0 contra Huracán por la Copa Liga Profesional: opinó de las críticas, se refirió a la situación de Darío Benedetto y también palpitó el Superclásico contra River.

Sebastián Battaglia dejó en claro que "a nadie le gusta perder" y se defendió de las críticas por el nivel del equipo. "Hace mucho Boca que no perdía. No escuché en ningún lado que digan que hace mucho que Boca no perdía. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Estamos convencidos de que podemos y tenemos que dar más. Confiamos plenamente en ellos. Hay que seguir enfocados y volver a trabajar en el próximo entrenamiento", dijo.

"Acá son todas críticas, es así. ¿Cuándo fue una buena? Hacía doce partidos que este equipo no perdía. Si te marcan todas las cosas malas, hay que estar preparado. Yo estoy muy tranquilo", reflexionó, sin filtro, el técnico del "Xeneize", en declaraciones reproducidas por TyC Sports.

Sebastián Battaglia aseguró que "hoy fue una noche de esas que las podés tener", tras la derrota contra Huracán. "No encontramos los caminos, la manera de generar situaciones. Se dio así el partido. El rival estuvo muy ordenado y vino a hacer su juego. En un partido puede pasar. Tenemos que mejorar. Este equipo tiene muy buenos jugadores. Confiamos en ellos", dijo.

"Huracán no había tenido situaciones de gol y viene de esa manera. Habrá que cambiar cosas para que no vuelva a suceder", sentenció el entrenador del Xeneize.

Battaglia explicó que Darío Benedetto fue desafectado del encuentro por el fallecimiento de su abuela, aunque también reconoció que "tenía una molestia" física. "Tuvo un problema familiar. Lo acompañamos en este momento", afirmó el DT. Y añadió: "Tenía una molestia, vamos a ver cómo evoluciona en la semana. Fue por el fallecimiento de su abuela. No era un momento anímico para estar. Lo acompañamos en este momento".

El entrenador de Boca, palpitó el próximo Superclásico contra River, que será el 20 de marzo en el Monumental. "Para el partido con River falta. Todavía tenemos un partido con Estudiantes", expresó Battaglia, dejando en claro que se enfoca primero en el duelo con el "Pincha".