EN VIVO: Por Rossi, Boca empata ante Estudiantes

Boca Juniors, sacudido por conflictos de convivencia y por carencias de juego expuestas en su anterior derrota con Huracán, visita al líder invicto de la Zona B, Estudiantes de La Plata, en busca de un resultado pacificador antes de encarar el superclásico ante River. El partido en el Estadio UNO se juega con arbitraje de Fernando Echenique y transmisión de TNT Sports.

La caída ante el "Globo", rival que llevaba 12 años sin ganar en La Bombonera, reavivó el frente de tormenta en Boca, al cerrar una semana que había comenzado con la polémica en torno a los juveniles Agustín Almendra y Alan Varela -separados del plantel- y luego continuado con el remanso de la victoria sobre Central Córdoba de Rosario en el debut por la Copa Argentina.

No fue tanto la derrota en sí lo que generó críticas en el mundo "xeneize", dado que el equipo no perdía desde noviembre del año pasado (0-1 vs. Independiente), sino más bien el funcionamiento desangelado que mostró en el regreso a su estadio tras el empate frente a Colón de Santa Fe (1-1) en la primera fecha.

Sin Darío Benedetto, que tampoco jugará mañana por una lesión, ni Frank Fabra, Boca fue un equipo liviano sin presencia ofensiva, solo amparado a alguna inspiración del paraguayo Óscar Romero, que tampoco jugará en La Plata luego de sentir un dolor muscular en un entrenamiento de la semana.

Battaglia se defendió de las críticas tras el partido con Huracán, cuestionó que todo se magnificara por apenas un resultado adverso, pero no pudo despejar la bruma suspendida en el cielo "auriazul" cuando se acerca el partido más importante del campeonato: el superclásico frente a River en Núñez.

Boca visita a Estudiantes sin dos de sus mejores jugadores, Benedetto y Romero, pero con la vuelta de Fabra, que ya cumplió la suspensión, y los regresos de tres juveniles: Cristian Medina, Aaron Molinas y Luis Vázquez.

Dejarán el equipo titular, además de Romero, el lateral izquierdo Agustín Sández, el mediocampista Jorman Campuzano y el delantero Nicolás Orsini. Estudiantes llega al partido con un presente ideal: líder e invicto en la Copa de la Liga Profesional y con su clasificación prácticamente abrochada a la fase de grupos de la Libertadores.