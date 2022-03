El Patrón Bermúdez le dejó un mensaje a Battaglia

13/03/2022 - 21:12 Mundo Boca

El colombiano, Jorge "Patrón" Bermúdez habló con la prensa en la previa del encuentro entre Boca y Estudiantes y se refirió al Superclásico que se viene el próximo domingo ante River, además de analizar el presente de Sebastián Battaglia y dejarle un especial mensaje.

Hace siete meses que hablamos todos los días con él. Tratamos de encontrar soluciones, verdades, componer situaciones, recomendar... Porque siempre hablamos de fútbol, ese es nuestro trabajo. Hablamos todos los días con el técnico, tratamos que se sienta cómodo. Ahora, las decisiones las toma Sebastián. Y nosotros estamos para tomar las nuestras", explicó Bermúdez tras los rumores de una posible salida del DT.

Luego, agregó: "Conozco a Seba desde los 18 años. En el vestuario me tocaba prestarle el shampoo y el jabón porque no traía con qué bañarse. ¿Creen que ahora no le puedo decir si me gusta una cosa o la otra? Yo, el Chelo (Delgado) o Raúl (Cascini). Cuando llega, Román (Riquelme) hace lo mismo. Y no se acaba el mundo. Queremos que le vaya muy bien. Soy un deseoso de que Seba haga las cosas muy bien, que el plantel se sienta cómodo y que los resultados siempre se den. Pero es fútbol, no todas van a salir bien".

Cuando le consultaron si Battaglia puede pensar tranquilo en el inicio de la Copa Libertadores, contestó: "Él tiene que saber que esto es Boca, y él lo sabe. Él es el técnico de Boca hoy, tiene que encontrar la tranquilidad en su función. Los que estamos alrededor confiamos en él, el hincha confía en él. Está feliz con Battaglia. No hay que dejarse llevar por los comentarios negativos. Es fútbol. Cuando hay preocupación es por el fútbol; cuando los resultados no se dan, es fútbol. Y cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Para eso estamos", cerró.