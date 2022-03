Rossi y el saludo con Biscay: "Me felicitó por el partido que había tenido"

22/03/2022 - 03:18 Mundo Boca

Agustín Rossi viene de tener una actuación consagratoria ante River Plate en el Superclásico del pasado domingo y fue determinante para que Boca Juniors se quedara con los tres puntos y la fiesta mayor del fútbol argentino. El arquero del "Xeneize" tuvo intervenciones notables y fue la gran figura de la noche a tal punto que ayer reveló que cuando terminó el partido, recibió las felicitaciones de Matías Biscay, el ayudante de campo del entrenador Marcelo Gallardo.

"Biscay me felicitó por el partido que había tenido. Es parte del cuerpo técnico de Gallardo, son dos personas muy importantes para el Mundo River. Que me felicite significa mucho porque somos jugadores, hay rivalidad pero el respeto está sobre todas las cosas y fue muy importante", declaró Rossi cuando fue entrevistado en el programa Equipo F de Espn.

También contó por el abrazo que le dio el entrenador Sebastián Battaglia al final del partido.

"Me felicitó. Bien, gracias, me dijo. Y yo le devuelvo las gracias porque fue importante para él, para el club. Estamos tratando de formar un gran equipo... las ideas que él propone tratamos de explayarlas al máximo, a veces se da y otras no. Ganar el domingo es importante para él y nosotros. River es un gran equipo que viene con muchos años de trabajo, nosotros somos un equipo en formación".

Rossi también destacó el apoyo que viene recibiendo tanto de sus compañeros como cuerpo técnico y dijo que en su familia lo apoyan mucho.

"En mi familia me acompañan mucho, me apoyan desde chiquito. Soy el arquero de Boca, obvio que tiene su magnitud más allá de responsabilidad y demás. Este último tiempo tuve la oportunidad de ayudar al equipo. Tuve buenas actuaciones, me siento importante, me trasmiten mucha confianza, también el cuerpo técnico, como Fer (Gayoso, entrenador de arqueros) y Javi (García, suplente) que son los más cercanos en el día a día. Siempre hablamos cosas que mejorar, que pulir. Está bueno escuchar, y después tomar las mejores decisiones", agregó.

Y reveló que, en su etapa anterior en Boca, cuando cometió un error ante Palmeiras por la Libertadores la pasó muy mal. "Equivocarse ante 50 mil personas es bravo. Fue el partido que más lo sintió mi familia. Mi viejo y mi vieja estaban en la tribuna. Mi señora lloró. Ellos sufren más. El hincha no tiene que olvidarse que somos personas, la gente escucha y los familiares son el sostén nuestro. Hoy mi representante es como mi papá, que falleció hace dos años".

Sobre su pasión por el arco comentó: "Empecé a atajar a los 12, 13 años. No viví la etapa de los nenes de 6, 7, que van al arco y hoy dicen Rossi, otros Armani, otros Dibu. Hoy en día se vive más de otra manera, hay otra tecnología, los chicos tienen más herramientas para ver fútbol y seguir a sus ídolos. Hoy es muy amplio lo que se puede generar", opinó.