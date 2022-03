Riquelme: ''El clásico se tiene que ganar así el hincha está contento"

22/03/2022 - 03:34 Mundo Boca

Juan Román Riquelme, uno de los ídolos máximos de Boca Juniors, habló anoche y se refirió a la victoria 1-0 ante River en el Monumental del pasado domingo. El hoy dirigente destacó el resultado, elogió a sus futbolistas y por primera vez se refirió a la camiseta amarilla.

"Los clásicos se tienen que ganar, así el hincha se levanta contento para ir a trabajar. Hay que jugar bien, pero tuve la suerte de ser futbolista y saber que, cuando nos tocaba ir a la cancha del rival, nuestro arquero alguna tenía que tapar", aseguró Román.

"Ganar en esa cancha es difícil, tienen jugadores buenos. Los tres clásicos que ganamos en casa hemos tenido que ganar 2 o 3 a 0, y hemos empatado. Ellos tienen un arquerazo (Armani). Para nosotros, Agustín (Rossi) es un arquerazo. Confiamos mucho en él. Sus compañeros también. El domingo, el equipo ha tenido jugadores que lo han hecho de buena manera. Zambrano demuestra la categoría que tiene. Ramírez para mí juega siempre bien. Y tenemos a Villa que es el jugador más desequilibrante del torneo", agregó.

Seguidamente, Riquelme habló de la camiseta amarilla. "La camiseta se tiene que usar varios partidos. Se jugó contra Estudiantes de La Plata, cuando se usó por primera vez. Los jugadores pidieron volver a jugar con ella. Nosotros no tenemos ningún problema. Si era de visitante, no nos causaba ningún problema. Después, es un juego esto, muchachos. Sé que se habló muchísimo. A veces toca ganar y no es porque te pongas una camiseta".

"Estuve seis años afuera del club, comiendo asado y tomando mate. El sueño más grande era volver al club y que todos los entrenadores sean exjugadores", cerró Román.