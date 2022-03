Boca regresó a los entrenamientos luego del triunfo en el Superclásico con algunas ausencias

23/03/2022 - 16:25 Mundo Boca

El defensor colombiano Frank Fabra, el paraguayo Óscar Romero, y los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula no estuvieron en la práctica que se llevó a cabo en Ezeiza, en el predio del club, luego de dos días de descanso.

El entrenador Sebastián Battaglia tenía previsto un doble turno, pero lo suspendió por una charla introductora al VAR, el sistema de video que estará en funcionamiento a partir de la próxima fecha, para jugadores y cuerpo técnico.

En otro orden, el mediocampista Juan Ramírez, en diálogo con Radio Mitre, aseguró que Boca necesitaba "ganar el clásico" que le permitió alcanzar el primer lugar del grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional y que comparte con Estudiantes La Plata.

"Fue justa la victoria y lo demostramos en el segundo tiempo del partido. Se está construyendo de a poco el equipo y eso se nota. El funcionamiento lo vamos encontrando a medida de que pasan los partidos", dijo el ex San Lorenzo.

A su vez, dejó un mensaje al entrenador, quien antes del partido con Estudiantes estuvo en el ojo de la tormenta por los rendimiento del equipo: "Bancamos a Battaglia y estamos a gusto con el técnico y todo el cuerpo técnico".





El defensor Marcos Rojo también expresó su satisfacción hoy por la victoria ante River, en diálogo con TyC Sports: "Lo que me daba vueltas el domingo fue el tema de la expulsión de la última vez. Lo saqué adelante, pude hacer un buen partido y me fui con la victoria en los dos partidos (sumado el éxito ante Estudiantes), así que eso me dio mucha alegría".

Para el exdefensor del seleccionado argentino, el partido ante Estudiantes fue "más difícil" de jugar que el Superclásico, por su pasado en el club platense.

"Volver a Estudiantes fue más difícil que el partido del domingo pasado. Era reencontrarme con la gente de nuevo después de la pandemia, porque me tocó jugar allí pero sin público. Eso hace que te pasen muchas cosas por la cabeza", expresó el defensor, mundialista en Rusia 2018 con el seleccionado argentino.

"Me preparé, hablé con la gente que trabajo para preparar el partido y me dijeron que lo tome con calma. Traté de hacer mi trabajo, de jugar al fútbol y de que nada de lo que pasaba alrededor influya en mi juego y en mi estado de ánimo", señaló Rojo.