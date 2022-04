Battaglia:''"Las equivocaciones nos cuestan el partido''

06/04/2022 - 03:32 Mundo Boca

El entrenador de Boca, Sebastián Battaglia, habló en conferencia de prensa y lamentó el mal comienzo de Copa Libertadores que tuvo el equipo anoche en Colombia. "Estábamos haciendo un partido correcto, donde estaba bastante parejo y una pelota parada termina abriéndolo. En el primero tuvimos 2 o 3 situaciones para convertir, igual que ellos pero nosotros las más claras. En el segundo no pasaba nada y con una pelota parada se abre".

"La pelota parada pasó a ser importante y a nosotros nos golpea no solo hoy sino algunas complicaciones que tenemos que seguir trabajando y mejorando", aseguró el entrenador.

A su vez, Battaglia declaró: "Siempre hay cosas por mejorar. Si hubiésemos marcado nosotros primero, el partido cambia. No las pudimos concretar. El equipo hoy hizo un partido correcto, pero con equivocaciones que nos cuestan el partido y nos vamos con una derrota. Hoy en el fútbol todo se empareja y puede pasar cualquier cosa en un partido, son 11 vs 11. Tenemos la exigencia por lo que significa el nombre de nuestro club. Que haya ganado hoy Always Ready no me sorprende, será difícil en la altura. La Copa es difícil".

Por último, el DT "xeneize" se refirió al trato que recibió la delegación en Colombia durante su estadía: "El estadio del Depportivo Cali es muy lindo, casi todos nos tratamos bien excepto alguno que tira algún insulto pero nos han tratado bien. Tristes por la derrota pero tenemos que mirar para adelante", cerró anoche Battaglia, en conferencia de prensa.