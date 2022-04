“Les quiero pedir disculpas a todos, estoy arrepentido”

09/04/2022 - 01:31 Mundo Boca

Agustín Almendra, mediocampista de Boca, se mostró arrepentido por la fuerte discusión que tuvo con el entrenador Sebastián Battaglia y le pidió disculpas al cuerpo técnico y a sus compañeros, tras convertir ayer el gol del triunfo en la reserva ante Vélez.

“Les quiero pedir disculpas a todos, también a los hinchas. Estoy arrepentido por lo que pasó, necesitaba mucho volver a jugar. Se dijeron muchas cosas, me mantuve en silencio tranquilo y trabajando. Estoy pagando en reserva lo mal que hice”, dijo Almendra. En cuanto a su relación con Battaglia y las declaraciones del técnico, quien dijo que no habría marcha atrás con la medida de su exclusión del plantel de Primera, el volante boquense sostuvo que “el problema no fue con el entrenador, el tema fue de afuera”. “Por eso estoy arrepentido de todo esto. En el verano dije que quería jugar por izquierda y nada más. Escuché las declaraciones del entrenador, es su decisión y tendré que aceptarla”, agregó.

Almendra, de 22 años y surgido del fútbol juvenil “xeneize”, expresó su deseo de “tener una charla con Battaglia, pienso mucho sobre lo que pasó y si el DT acepta que vuelva, no va a ser lo mismo. Voy a tener que entrenar el doble o arrancar de cero”. Almendra reconoció que tuvo una conversación la semana pasada con Juan Román Riquelme: “Lo primero que busqué fue una charla con Román y con la Secretaría de Fútbol. Y espero que en el futuro pueda hablar con el técnico”, añadió.

Sobre lo que paso aquella mañana del 28 de febrero pasado en Ezeiza, el talentoso volante dijo: “Yo no estoy enojado ni con (Nicolás) Figal ni con Darío (Benedetto), yo los cruzo, los saludo y no tengo problemas con ellos. No tiene nada que ver con todo esto”. En cuanto a las duras declaraciones del “Pipa” Benedetto, Almendra dijo que “por ahí pareció mal lo del ‘Pipa’ en su momento, porque sonaba mucho, nada más. Yo no tengo rencor con él ni con nadie”. En cuanto a su relación con Marcos Rojo y el resto del plantel, el mediocampista señaló que “me llevo bien con los chicos, sigo hablando con Marcos y entreno con él aparte. Marcos (con quien comparte el representante) fue uno de los que me dijo que me había mandado una macana”.

“Le pedí al consejo de fútbol jugar en reserva, necesitaba sumar minutos en cancha. Lo que venga de acá para adelante creo que va a ser mejor”, expresó el volante.