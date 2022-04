Villa dijo que hubo una mano clara en el área de Lanús

18/04/2022 - 00:11 Mundo Boca

El colombiano Sebastián Villa, autor del único gol de Boca ante Lanús, estalló contra el VAR. “Estoy triste por el resultado, queríamos ganar en nuestra casa. Salimos con todo al principio, pudimos anotar, pero no pudimos mantener el resul tado”, abrió el delantero en TNT Sports.

Y opinó sobre la mala racha que atraviesa el “Xeneize” en su estadio, donde aún no pudo festejar: “Nosotros de local tenemos que ganar todos los partidos porque somos Boca Juniors. Ahora tenemos que mejorar para lo que viene”.

Además, Villa se refirió a la polémica desatada antes del cierre del partido por la mano de Ángel González en el área tras un centro de Frank Fabra y manifestó su bronca contra el videoarbitraje: “Yo no sé para qué está eso la verdad. Dicen que lo revisan, pero no revisan nada. La verdad es una mano clara y ni miran el VAR. No sé para qué estáà”.

Consultado sobre su golazo desde afuera del área, el atacante cafetero aseguró que “tenía confianza, pude pegarle al arco y gracias a Dios pude anotar para el equipo” aunque “no logramos el resultado que queríamos y ahora toca seguir trabajando”. Y cerró, con una sonrisa por su actualidad futbolística: “Estoy haciendo las cosas bien y aportando para el equipo, que es lo más importante. Estoy tranquilo por eso”.