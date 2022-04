VÍDEO: La reacción de la gente de Boca contra los jugadores

21/04/2022 - 00:02 Mundo Boca

Boca empató en la Bombonera ante Godoy Cruz en el medio de un ambiente tenso por el mal rendimiento del equipo y los resultados que no se dan, la gente se cansó y cantó contra los jugadores.

Hacia el final del partido, la hinchada Xeneize, que no estaba conforme con el rendimiento de su equipo porque no logra levantar cabeza y no tuvo una buena noche, comenzó a cantar contra de los futbolistas.

"Movete Xeneize, movete. Movete, dejá de joder. Esta hinchada está loca, hoy no podemos perder", fue uno de los gritos.

Con algunos hinchas bancando y otros ya con la paciencia colmada, se escuchó otro hit caliente: "A ver a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca a matar o morir".