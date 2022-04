Boca perdió con Corinthians y quedó último en su grupo

26/04/2022 - 00:00 Mundo Boca

En el plato fuerte de la jornada, Corinthians le ganó 2-0 a Boca, lo dejó último y ahora lidera la Zona E de la Copa Libertadores 2022. El Xeneize llegó a Brasil un poco más aliviado por el triunfo del pasado fin de semana, pero esta vez no pudo sacar pecho en la segunda prueba de fuego para Sebastián Battaglia. Maycon, los goles.

Con este resultado Boca complica sus chances en el grupo, dado que quedó con 3 puntos, al igual que Deportivo Cali de Colombia y Always Ready de Bolivia, que jugarán entre sí el próximo jueves en La Paz, ya que el líder es Corinthians con 6 puntos.

Lo mejor del primer tiempo para Corinthians se vio en los primeros 15 minutos, anulando de a ratos a Boca. Ya a los cuatro, Maycon anticipó un centro de Fagner con la cabeza, le cambió el palo a Javier Jarcía, quien debutó en el certamen con la camiseta del Xeneize a sus 35 años, y abrió el partido en el Neo Química Arena.

También lo tuvieron Renato Augusto, Adson y Jo, pero García supo resolver con eficacia bajo los tres palos. Lo más interesante de la visita, en tanto, fue apenas un centro por lo bajo que no pudo conectar Luis Vázquez por muy poco. Después intentó empujar, aunque sin el peso de sus mediocampistas. Y es que el equipo se paró muy atrás y apenas intentó con los esfuerzos solitarios de los de arriba.

En el segundo tiempo Boca cambió la actitud, aunque no el juego ante un Corinthians que se fue apagando y apostó a las contras. Y es que al Xeneize no se le cayó una idea más allá de apostar por un equipo más ofensivo. Ni siquiera pudo crear muchas más situaciones con los ingresos de Exequiel Zeballos, Alan Varela y Darío Benedetto, quien jugó al límite, fue amonestado y será baja para visitar a Always Ready.

Jugar en Brasil y seguir con vida hasta los últimos 15 minutos era algo previsible teniendo en cuenta el calendario. Pero Boca era más voluntades individuales que jugadas de equipo. Cada arranque de Óscar Romero, Juan Ramírez o Eduardo Salvio eran cortados por los volantes locales con infracción frente a un árbitro que empezó a llenar el partido de tarjetas.