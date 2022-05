Battaglia, de cuestionado, a campeón: “Es muy lindo sumar una estrella al club”

23/05/2022 - 00:50 Mundo Boca

Fue muy cuestionado en este campeonato, pero supo resistir ganando los partidos que había que ganar. Y ayer, lo coronó con una nueva estrella para el club. Sebastián Battaglia, entrenador de Boca, dejó en claro su felicidad tras la coronación de Boca, que goleó por 3-0 a Tigre en la final en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y conquistó la Copa Liga Profesional. “Significa muchísimo.

Es una alegría sumar otra estrella para la institución. Estoy contento por los muchachos, por el esfuerzo que hacen”, expresó el director técnico, quien es el jugador más ganador en la historia del “Xeneize” y ahora sumó su segundo título en este nuevo rol.

“Esta es otra función, diferente. Seguimos con los colores que tuvimos de jugador, haciendo historia para el club, con las estrellas en el escudo. Hoy pudimos sumar una más”, agregó en una entrevista con ESPN tras la conquista de la Copa Liga Profesional. A su vez, Battaglia aseguró que hicieron “muchos méritos” para quedarse con el título. “Pudimos llegar a una nueva final, le ganamos a todos los rivales de nuestro grupo que se habían clasificado, pudimos ganar el clásico. Fuimos teniendo más confianza. Boca hizo muchos méritos para ganar el torneo”, dijo más adelante, en TNT Sports. El entrenador de Boca Juniors Sebastián Battaglia, que como jugador fue el más ganador de la historia del club con 18 títulos, consigu

ió su segundo campeonato como director técnico ayer ante el “Matador”. El “León”, que asumió su cargo el 16 de agosto del año anterior ante la salida de Miguel Angel Russo, ya había conseguido la Copa Argentina el 8 de diciembre pasado en la ciudad de Santiago del Estero al vencer por penales a Talleres, de Córdoba. Querido por la mayoría de los hinchas de Boca, discutido por otros, antes de esta consagración en el estadio Mario Alberto Kempes sufrió hace un poco más de un mes objeciones por su tarea de parte de los integrantes de la Secretaría de Fútbol que conduce Juan Román Riquelme. Es más, se decía que su relación con Román y su ex compañeros de la épocas gloriosas con Carlos Bianchi de director técnico no eran las mejores. Una de las cosas que se le observaban era que no había encontrado el famoso “once de memoria” , ya que en los 42 partidos de su ciclo solo en dos repitió el mismo equipo. La otra cuestión era que el nivel de juego, más allá de los resultados, no era el deseado y la derrota por la Copa Libertadores contra Deportivo Cali y el empate de local ante Godoy Cruz profundizaron la crisis con los integrantes de la Secretaría de Fútbol. El 20 de abril pasado y luego de no hablar en conferencia de prensa después del partido ante los mendocinos llegó al predio de Ezeiza y entre miles de versiones sobre su salida, Battaglia fue claro: “Estoy entero. Vengo a entrenar, confió en mis jugadores y de esto vamos a salir”.

De parte de los integrantes del Consejo de Fútbol salieron palabras de apoyo, pero la frase más repetida era que esto es “partido a partido”. Mientras tanto, en los medios los nombres de Hugo Ibarra y Mauricio Serna, entrenadores de la reserva, sonaban cada vez más como interinos. Sin embargo al empezar a recuperar los jugadores suspendidos en la Copa y los muy buenos desempeños ante Always Ready, Defensa y Justicia y Corinthians el martes pasado, lo pusieron otra vez en consideración por parte de la dirigencia. Y ayer Battaglia con 41 años y apenas 4 como entrenador, levanta la Copa y pone en su pecho orgulloso una medalla más, pero sabe que esto es Boca “deportivo ganar siempre” y que el jueves tiene otra final ante Deportivo Cali.