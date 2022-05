Carlos Tevez reapareció y defendió a Marcos Rojo: “Zlatan entró fumando un habano y nadie dijo nada”

24/05/2022 - 13:39 Mundo Boca

A través de una entrevista concedida al humorista "El Mazi Solo", Carlos Tevez celebró el título de Boca y habló de por qué no regresó al club ni a la Bombonera. También habló de Marcos Rojo fumando en pleno campo de juego.

“Salió campeón Boca, pa. Es normal. Estamos acostumbrados a salir campeones, antes como jugador y ahora como hincha. Estoy muy contento como toda la gente de Boca, feliz”, declaró Carlitos.

Y luego habló del título del Manchester City: “Estoy festejando doble por el City y Boca. Sábado y domingo metí, por eso hoy no me puedo ni mover. Estamos acostumbrados a ganar nosotros, eso es lo que pasa. Estamos contentos, felices, como tiene que ser. Ahora que no tengo que ir a entrenar, puedo seguir festejando a lo Boca”, sentenció.

Luego habló de la polémica que se generó por el festejo de Marcos Rojo, quien comió una pizza, tomó cerveza y fumó un cigarrillo sentado en el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes junto a su familia.

La sinceridad de Carlos Tevez tras el título de Boca



“¿Por qué no puede hacer eso si ya salió campeón? Mientras después rinda en la cancha y pueda defender los colores de Boca como los está defendiendo...”. Y citó el caso de Zlatan Ibrahimovic, que apareció fumando un habano tras ganar la Serie A con el Milan: “Le saca dramatismo a la cosa”, continuó.

“A mí siempre me quisieron poner como ejemplo y yo no soy ejemplo de nadie. Sí de que se pueden lograr cosas importantes o el sueño que uno se proponga. Se tiene que festejar como a uno le salga y es feliz. Uno sueña ser campeón, cuando se logra, se festeja como se tiene que festejar”, concluyó.

SU AUSENCIA EN LA CANCHA

Por otro lado, se refirió a su ausencia en la cancha y fue contundente: “Hace mucho que no voy a la cancha, pero todavía es muy pronto la verdad”.

“Puedo ver los partidos por televisión de Boca, pero ir a la cancha sería como un puñal, es muy pronto. No es fácil ir a la cancha después de que uno deja de jugar”, argumentó Carlitos, quien no pisó la Bombonera desde que anunció su retiro, pero sí otros estadios, sobre todo en Europa.

Y remató: “Es muy difícil para mí ir a la cancha de Boca. Me trae recuerdos de mi papá, de mi familia... Entonces viene una catarata de cosas y emociones atrás que hacen que no pueda ir todavía. Es simplemente por eso nada más, no es que uno no puede ir a la cancha. No estoy preparado mentalmente. Hay sensaciones que uno todavía tiene que enterrar”.