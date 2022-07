Boca espera por Corinthians y con Fabra como única variante para mañana

04/07/2022 - 00:51 Mundo Boca

Boca Juniors ya tiene todo listo para enfrentar mañana a Corinthians de Brasil por el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América y con equipo confirmado.

El entrenador Sebastián Battaglia programó ayer un ensayo de fútbol en el predio de Ezeiza en el que se despejaron algunas dudas y en el que además se confirmó que el colombiano Frank Fabra será el único cambio para enfrentar al “Timao” en la Bombonera.

El que saldría en este caso será el juvenil Agustín Sández que había sido titular en el cotejo de ida por la suspensión de una fecha que purgaba el lateral izquierdo colombiano.

De no mediar inconvenientes de último momento, el 11 para ir por la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores sería con Agustín Rossi en el arco; la última línea la completarán Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra.

En el medio estarán Pol Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; y arriba, el tridente que sale de memoria: Sebastián Villa, Darío Benedetto y el santiagueño Exequiel Zeballos.

Otro jugador que estará a las órdenes de Battaglia frente al conjunto paulista después de haber cumplido, como ocurrió con Fabra, una sanción por haber llegado al límite de amonestaciones, es el volante Cristian Medina, que ocupará un lugar en el banco de suplentes luego de ser titular en el partido del pasado viernes con dura derrota por 3-0 ante Banfield.

La serie ante Corinthians, claro está, continúa abierta. Boca y el Timao igualaron sin goles en San Pablo y por eso todo se definirá en la Bombonera. A partir de esta edición, el gol de visitante no tiene valor agregado. Así que no habrá que sacar cuentas: el Xeneize pasará a cuartos de final si gana por cualquier resultado e irá a penales si empata en los 90’. Si pierde, armará las valijas y se despedirá de la Copa. Por el lado de Corinthians, el DT Vítor Pereira aún no definió los 11 que jugarán en la Bombonera.

El motivo: la gran cantidad de jugadores lesionados, muchos de los cuales podrían quedarse afuera de la nómina. ¿De quiénes se trata? De Maycon, Gil, Gustavo Silva, Rafael Ramos, Fagner, Du Queiroz, Renato Augusto, William y Joao Victor. T

odos ellos serán aguardados hasta último momento para ver si están en condiciones de actuar o bien de lamentarse por sus ausencias. Corinthians, que no pudo aprovechar la localía en el primer chico en el Arena Corinthians (fue 0-0 y encima falló un penal), llega de capa caída al compromiso en la Bombonera. El sábado, con suplentes, se comió una goleada 4-0 como local frente a Fluminense y cortó una racha de 19 partidos sin caer en casa. El único titular que jugó ante el “Flu” fue el experimentado arquero Cássio, que pese a la derrota fue uno de los mejores de la cancha. Mañana tampoco la tendrá fácil ante Boca que buscará hacer pesar la localía y el apoyo de su gente para obtener la clasificación.