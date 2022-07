Daniele De Rossi, sobre su relación con Juan Román Riquelme en su paso por Boca: "Fue muy simple y directa"

05/07/2022 - 22:22 Mundo Boca

El ex futbolista italiano Daniele De Rossi reveló, en diálogo con la cadena Sky Sports, cómo fue su relación con el actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, durante su paso por el club: “La relación con Román fue muy simple y muy directa. Yo la primera vez que lo vi le dije: 'Yo tengo determinadas situaciones… ' y a él le expliqué mejor cuales eran mis situaciones. No las explico ni a la prensa, ni a la tele. Y él me dijo: 'No, queremos que te quedes acá, nosotros te queremos preparar físicamente. Y tenemos mucha confianza en vos'".

De Rossi dio detalles sobre su salida de Boca y su relación con Riquelme

"Me afectó lo que me dijo. Me entrené 5/6 días con el equipo, con ellos que me pedían de quedarme. Y de repente tuve que decirles: 'Miren, me voy mañana, porque si no me voy de inmediato, me quedo acá, y hago algo que probablemente va a ser un daño para mi familia", agregó De Rossi sobre su relación con Riquelme y su abrupta salida de Boca.

Luego, el ex capitán de la Roma aseguró que él y su familia estaban muy bien en Buenos Aires y añadió: "Tengo una nostalgia por aquel lugar, no solo futbolística, sino también de la ciudad, del país, de la gente que conocí, de la población. Una nostalgia fuerte, aunque estoy bien también acá, en Roma, pero es una nostalgia pesada y yo y mi familia la sentimos de vez en cuando".

Los datos de De Rossi en Boca

Daniele De Rossi, que únicamente vistió en Europa la casaca de la Roma a lo largo de 18 años, logró cumplir su sueño de jugar en el Xeneize, club del que se enamoró por ver videos de la hinchada y por su ídolo Diego Armando Maradona, según reconoció el propio protagonista.

El ex futbolista italiano estuvo en la temporada 2019/2020 en Boca y le bastó para formar parte del plantel que obtuvo la Superliga 2020. Con la camiseta azul y oro, el ex jugador campeón del mundo en 2006 con la selección italiana disputó siete partidos, los cuales cinco fueron por el Torneo Local, uno de Copa Libertadores, y otro por Copa Argentina, en el que marcó un gol ante Almagro.