Battaglia: “Tratamos de arreglarnos con lo que teníamos”

06/07/2022 - 04:53 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, habló anoche después de la eliminación a manos de Corinthians y lamentó el resultado, por el gran esfuerzo que hicieron sus jugadores.

“El rival prácticamente jugó a empatar. A buscar los penales, algo que terminó pasando. El equipo, a mi entender, estaba jugando bien. Tuvimos las chances y no se pudo dar. He tenido la chance de pedir en su momento lugares y situaciones que teníamos que mejorar. Necesitábamos recambio, pero no se pudo dar. Tratamos de arreglarnos con lo que teníamos. Tratamos de hacer lo mejor con el plantel que tenemos”, dijo el DT en conferencia de prensa.

“Los muchachos terminaron haciendo un gran esfuerzo, pero el fútbol tiene estas cosas. No merecés y pasás. Hoy (por anoche), merecimos y no pasamos. Esto es así y debemos entender. Esto sigue y debemos pensar en eso. Quedan por delante la Liga Profesional y la Copa Argentina y tenemos que dar todo en esos dos torneos”, agregó Battaglia anoche, después de la eliminación ante los brasileños con tiros desde el punto penal.

“Sin dudas, para nosotros es una derrota que duele, porque es un objetivo importante. La idea nuestra era llegar lo más lejos posible. Esto sigue. Tenemos que seguir en todas las competiciones que nos quedan. En lo personal, me siento orgulloso, pero lamentablemente Boca quedó afuera”, redondeó el entrenador de Boca Juniors.