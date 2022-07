Boca recibió 500 mil dólares de parte de la Conmebol por ganar la Copa de la Liga Profesional

13/07/2022 - 13:39 Mundo Boca

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le entregó hoy un premio de 500 mil dólares a Boca Juniors por ganar la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2022, en un acto en el que estuvieron Jorge Ameal, presidente del club; y Juan Román Riquelme, vicepresidente.



La Conmebol determinó hace unos meses premiar a los campeones de sus asociados con un millón de dólares, que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, optó por dividirlo en dos entre los ganadores del primer y segundo semestre.



“Este premio, que en este caso no puede paliar todas las necesidades, es una ayuda económica que no estaba contemplada", dijo el directivo paraguayo en la conferencia de prensa brindada junto con "Chiqui" Tapia en un hotel del centro porteño.



“Acá tienen un amigo y un aliado. El futuro será mucho mejor. Les agradezco a todos los dirigentes y en especial a 'Chiqui' Tapia", expresó.



Por otro lado, Domínguez, de vínculo cercano con el mandatario de la AFA, elogió al seleccionado nacional por "volver a los primeros planos" y adelantó que la Copa del Mundo en Qatar no le resultará "imposible".



“Estamos trabajando con la FIFA y la UEFA para que nuestros equipos y selecciones tengan más participación en el mundo para generar más ingresos. Tenemos que trabajar en conjunto para ver qué más podemos hacer”, adelantó.



“Quiero pedirles a los equipos argentinos que sigan compitiendo en los torneos internacionales. Lo que se viene va a ser mejor”, concluyó Domínguez.