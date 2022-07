"Están en deuda": el durísimo pasacalle contra los jugadores de Boca

15/07/2022 - 12:05 Mundo Boca

Un durísimo pasacalle contra los jugadores de Boca fue colocado cerca de la Bombonera y luego de unas horas fue retirado. La bandera sin firma apareció durante la madrugada en uno de los accesos por el que entran los futbolistas.

Nada causó más revuelo entre los hinchas que la confesión de Dario Banadetto sobre que "amagaron con no concentrar" por no haber arreglado los premios. Y este viernes, durante la madrugada, esa bronca se hizo pasacalle: "Jugadores el mayor premio de Uds. es vestir esta camiseta de Boca, y están en deuda".

La bandera sin firma fue colocada pasadas las 2 de la madrugada en uno de los accesos a la Bombonera, por donde suelen ingresar los futbolistas con sus coches, y un rato más tarde fue retirado por gente del club, luego de advertir lo ocurrido a través de las cámaras de seguridad.

Pero quienes lo colocaron, se bajaron del auto, sacaron una foto y se fueron rápidamente. Es la foto que circula en las redes sociales.

Lo que dijo Benedetto también repercutió: "Son reuniones en los que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra. Hay discusiones como en todos lugares. Hablar temas de plata no me parece... Es un ida y vuelta con los dirigentes y no pasa de ahí".