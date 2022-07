Vázquez podría haber jugado su último partido en el Xeneize

20/07/2022 - 02:17 Mundo Boca

El delantero Luis Vázquez podría despedirse de Boca en los próximos días: es que el Brujas de Bélgica ofertó diez millones de dólares para quedarse con el 85 por ciento del pase del juvenil y su salida de la institución está avanzada.

Juan Román Riquelme, vicepresidente e ídolo de la institución, tuvo una videollamada con representantes del club europeo. La negociación avanza y la idea de la dirigencia del Xeneize es resolverlo cuanto antes.

Ante el "Bicho", Vázquez fue titular, aunque no logró desequilibrar: en un nivel pobre del equipo dirigido por Ibarra, no le llegó al pelota limpia al delantero y no tuvo chances claras de gol. A los 28 minutos del complemento fue reemplazado por el "Pipa" Benedetto.