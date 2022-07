Ibarra: ''Esta es la forma que le queremos dar al equipo''

25/07/2022 - 03:46 Mundo Boca

El entrenador de Boca, Hugo Benjamín Ibarra, habló anoche después de la merecida victoria ante Estudiantes por 3 a 1 y elogió el rendimiento de sus dirigidos, para recuperarse de una derrota dolorosa ante Argentinos Juniors en la semana.

"Es la forma que le queremos dar al equipo, para que sea protagonista en cada partido. Estoy muy contento, tenemos que seguir de esta manera y continuar mejorando", explicó el "Negro" en conferencia de prensa. Y agregó: "Boca no espera, hay que dar vuelta la página rápido, seguir trabajando y pensar en Patronato".

Por otro lado, cuando le consultaron sobre su posible continuidad como DT del primer equipo, respondió brevemente entre risas: "Tengo que pensar en el próximo partido ante Patronato. Voy paso a paso, esa es mi visión".

Además, el ex lateral de Boca ahondó en el desempeño de los jugadores: "No me gusta la palabra 'actitud', cuando el futbolista se pone la camiseta, la tiene toda. Queremos que cada uno rinda y tenga confianza", deslizó. Y elogió al mediocampo: "Han hecho un partido bárbaro. Juan Ramírez nos puede dar mucho, con algunas lesiones fue relegado, pero confío en él".

Por último, bancó a Rojo, el capitán del Xeneize: "Está en un nivel muy bueno, tiene que seguir de esta manera. Está marcando goles. Lo felicité, ojalá nos pueda seguir dando lo que nos dio hoy. Es importante en el área rival, pero debe serlo más importante en la defensa", cerró el hoy entrenador "xeneize", en la conferencia de prensa post partido.