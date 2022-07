“Toti” Pasman apuntó contra Riquelme y advirtió que podría involucrarse en la política de Boca

26/07/2022 - 19:01 Mundo Boca

Juan Carlos "Toti" Pasman se lanzó a la política de Boca Juniors y destrozó a Juan Román Riquelme. El periodista demostró en varias ocasiones su descontento con la gestión del ídolo "Xeneize" y, en esta ocasión, no descartó postularse en las próximas elecciones que se desarrollarán en 2023. De hecho, el conductor también contó con qué candidato opositor se siente identificado.

Hace una semana aparecieron dos banderas en las inmediaciones de la Bombonera que apuntaron contra los periodistas Toti Pasman y Martín Arévalo que citaban: “Basta de estas lacras que quieren ver hundido a Boca”. A partir de eso, fue el conductor de Fútbol 910 en radio La Red y de su programa en DirecTV Sports qué aprovechó para hablar de lo ocurrido y dio indicios de que podría postularse en las próximas elecciones como candidato.

“Ojo, que con esa banderita no hayan iniciado mi carrera política. Porque ayer llegué a la Bombonera y me decían ‘Vamos, Toti’, ‘Aguante, Toti, te bancamos’”, dijo Pasman.

“Así que ojo, que con esas dos banderitas mala leche que mandaron a poner en la puerta de la Bombonera, no arranque mi carrera política en Boca”, agregó el periodista.

"También el maltrato a los ídolos de Boca, como echar a Rolando Schiavi, ni siquiera recibir a Nicolás Burdisso, tratar de exjugador a Carlos Tevez, echar en una estación de servicio a Battaglia. Faltas de respeto constantes a glorias de Boca. El único héroe no es Román, y además el mejor que vistió la 10 de Boca es Maradona. ¡Por escándalo!". Por último, contó con qué candidato se lleva mejor de cara al 2023: "Con el que más me identifico es con José Beraldi, por tener una relación casi de amistad y porque ama a Boca como nadie. Es bostero y no necesita la plata del club ni vivir de Boca", cerró.