Hugo Ibarra se refirió a la posible llegada de Cavani

07/08/2022 - 04:32 Mundo Boca

Boca volvió a ganar y su gente festejó anoche. Luego del preocupante desempeño en Paraná y gracias a dos goles de Oscar Romero, el "Xeneize" logró levantar cabeza y le ganó 2-1 a Platense por la fecha 12 de la Liga Profesional 2022 en La Bombonera.

Tras el duelo, el entrenador de Boca Hugo Benjamín Ibarra enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y fue tajante al hablar de la posible llegada de Edinson Cavani a Brandsen 805.

El nombre del uruguayo entró en escena en la rueda de prensa y el estratega principal del "Xeneize" fue contundente con sus palabras: "No se nada del futbolista. Lo único que sé es el excelente delantero que es. No puedo hablar de ningún futbolista que no esté, hablo de los que tengo a mi cargo".

"Trabajamos en lo anímico, sabíamos que jugábamos en casa y jugábamos con nuestra gente. Ojalá podamos seguir de la misma manera, no sólo de local, también de visitante", analizó en primera instancia sobre lo sucedido en la Bombonera ante el Calamar para luego explicar: "Boca fue superior los 90 minutos, sufrimos con ese gol que llegó en un momento que nadie esperaba y simplemente fue eso. Boca siguió atacado, tratando de hacer eL tercer gol. Fuimos protagonistas y controlamos el partido".

Lo que se viene

Por último, El "Negro" se expresó sobre los cambios que realizó ante los de Omar De Felippe y el partido del miércoles ante Agropecuario por Copa Argentina: "La idea de los cambio es darle minutos a todos los demás futbolistas y pensando ya en el miércoles también. Este triunfo es muy importante y en el siguiente partido tenemos que seguir por la misma manera. Todos los partidos son importantes, nosotros no podemos elegir a ninguno. Tenemos que hacerlo de la misma manera y con la misma responsabilidad", cerró anoche el actual entrenador de Boca, que subió desde la reserva para reemplazar al destituIdo Sebastián Battaglia semanas atrás.